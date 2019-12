Una vita anticipazioni: Susana e Rosina pronte a pagare, il ricatto è servito

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata di domani 10 dicembre 2019? Negli ultimi episodi si sono aperte diverse stoty line che ci terranno compagnia in questo mese di dicembre ( in attesa di conoscere quella che sarà la programmazione natalizia della soap spagnola). Come avrete visto, negli ultimi giorni, dopo quello che è successo con il modello, Susana e Rosina sono sempre più strane anche perchè non hanno raccontato a nessuno quello che è accaduto. Le due signore però adesso hanno ricevuto delle minacce e tutto sta cambiando. Dopo la lettera arrivata a Susana c’è stato anche l’incidente in bicicletta di Leonor e Rosina è sempre più convinta che sua figlia sia stata investita da qualcuno che voleva lanciare un messaggio. Ma non finisce qui perchè le due signore stanno per ricevere delle nuove minacce e forse dovranno iniziare a pensare anche ad arrendersi…Lo faranno? Nel frattempo padre Telmo continua a darsi da fare per gli sfollati. Samuel, capendo che Lucia potrebbe avvicinarsi di nuovo al sacerdote in questa situazione, chiede a Felipe di fare in modo che la ragazza e Celia, stiano lontano dalla chiesa. Apparentemente lo farebbe per il loro bene, visto che potrebbero rischiare di ammalarsi.

Scopriamo quindi adesso quello che succederà nella puntata di Una vita di domani, ecco per voi le anticipazioni.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 10 DICEMBRE 2019

Nel corso di un’omelia, Telmo esorta tutti gli abitanti di Acacias ed essere generosi con gli sfollati dell’Hoyo. All’esterno della sartoria, viene appeso un ritratto di un uomo privo di vestiti; dopo averlo strappato, Rosina e Susana scoprono dietro lo stesso l’ennesima scritta intimidatoria: per non essere denunciate, dovranno eseguire il pagamento richiesto entro cinque giorni. Susana e Rosina adesso sono a un bivio e devono capire che cosa vogliono fare. Liberto si è reso conto che le due stanno nascondendo qualcosa ma al momento non riesce ancora a capire di che cosa si tratti.

La ferita di Raul purtroppo è peggiorata e Carmen sembra essere molto preoccupata per le condizioni di salute di suo figlio.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 10 dicembre 2019 su Canale 5.