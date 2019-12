Una vita anticipazioni: Samuel ha paura di perdere i soldi di Lucia e si prepara per un nuovo attacco

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 11 dicembre 2019? Lo scopriamo con le ultime notizie che arrivano da Acacias 38 e ci rivelano proprio la trama dei prossimi episodio di Una vita. Cosa sta per accadere? Come avrete visto Lucia, negli ultimi episodi, si è di nuovo avvicinata a padre Telmo, ammirando il coraggio dell’uomo che sta lottando per salvare le persone sfollate dopo l’inondazione. Samuel ovviamente non apprezza quello che sta succedendo e si rende conto che ad Acacias 38 sono tutti molto vicini al prete. Decide quindi di agire chiedendo a Felipe di tenere lontane Celia e Lucia dai malati, senza però tradirsi…Samuel deve stare molto attento perchè la sua vita dipende dai soldi di Lucia, non ci sono altre speranze…

Intanto Rosina e Susana si rendono conto che forse è arrivato il momento di pagare visto che le minacce si fanno sempre più pressanti…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 11 DICEMBRE 2019

Pur di aiutare il municipio a ricostruire il prima possibile il devastato quartiere dell’Hoyo, Lucia decide di chiedere un prestito alle banche, fornendo come garanzia il patrimonio dei Marchesi di Valmez. Appreso questo particolare, lo strozzino Jimeno Batan rimprovera Samuel e gli fa sapere ciò che la Alvarado ha fatto. L’Alday, tra l’altro, capisce che la sua “preda” si sta nuovamente avvicinando a Padre Telmo. Ed è per questo che deve agire il prima possibile anche perchè non può permettere che i soldi della sua eredità vengano intaccati visto che ne ha bisogno più di ogni altra cosa…

Lucia però non sembra avere intenzione di allontanarsi da Telmo che inizia ad ammirare come prima. Tra di loro c’è solo un bel rapporto di amicizia ma è chiaro che i sentimenti di Telmo non siano cambiati…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 11 dicembre 2019.