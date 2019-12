Il segreto anticipazioni: il gesto di Prudencio per Lola prima dell’amara verità sulla ragazza

Prudencio si è davvero innamorato di Lola e si fida di lei ma purtroppo, il ragazzo sembra essere sfortunato in amore. Probabilmente anche Lola prova qualcosa per lui ma il fatto che stia mentendo sul legame che c’è tra lei e Donna Francisca non è una cosa di poco conto. Che cosa succederà adesso a Puente Viejo? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto di domani 13 dicembre 2019. Vi ricordiamo che Il segreto ci aspetta al venerdì per poi tornare in onda domenica! Vediamo quindi quelle che sono le anticipazioni della puntata di domani: Irene e Raimundo continuano a cercare le prove che possano incastrare Fernando Mesia ma non è affatto semplice. Uno zio di Maria Elena però potrebbe essere la chiave di tutto. L’uomo infatti sta cercando Fernando, come mai?

Scopriamo i dettagli con la trama della puntata de Il segreto di domani 13 dicembre 2019.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 13 DICEMBRE 2019

Prudencio ha deciso di fare un gesto molto importante per Lola. Le minacce dell’uomo al quale non ha concesso il prestito non lo fermano, non ha paura di nessuno. Il giovane quindi regala una collana con una croce a Lola che aveva perso quella precedente a causa di sua sorella. Questa volta la collana è sua e nessuno gliela potrà portare via…Lola è molto colpita da questo gesto ma si sente anche in colpa perchè sa di aver raccontato molto bugie a Prudencio…Il ragazzo poi parla con Matias di quello che è successo con l’uomo al quale avrebbe dovuto fare il prestito…C’è qualcosa di molto strano in tutta la vicenda…

E mentre fa delle domande in giro, Prudencio scopre una cosa molto strana. Qualcuno infatti gli dice che l’uomo ha avuto modo di comprasi un camion per avviare una nuova attività. E a Prudencio questo suona strano. Dove ha preso il denaro per farlo? Il giovane inizia ad ascoltare delle voci secondo le quali l’uomo stava lavorando al soldo di Francisca Montenegro. E’ stato tradito dal suo ex collaboratore?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 13 dicembre 2019 su Canale 5. Da non perdere i prossimi episodi perchè purtroppo Prudencio si renderà conto che Lola lo ha ingannato…