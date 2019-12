Una vita anticipazioni: Lucia e Telmo pericolosamente vicini e Samuel ha paura di perdere il suo denaro

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata in onda domani 13 dicembre 2019? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Acacias 38. Avrete visto che nell’ultimo periodo sono due le story line principali che si stanno sviluppando: da un lato tutta la vicenda legata a Samuel e Lucia, dall’altro quella che vede Rosina e Susana protagoniste. Mentre le due signore vengono minacciate, ma non hanno ancora avuto modo di raccontare ai loro parenti quello che è successo con il modello, Samuel viene informato della scelta di Lucia. Lo strozzino al quale si è rivolto infatti gli ha rivelato che Lucia ha chiesto dei prestiti, non potendo ancora accedere alla sua eredità. Così facendo però, quando entrerà in possesso del denaro, dovrà ridare tutto perchè il tasso del prestito è elevatissimo. Lucia vuole aiutare gli sfollati e ricostruire le loro abitazioni. Samuel non riesce a credere che la donna possa fare questo e visto che vuole solo i suoi soldi, pensa a un modo per bloccare tutto ma non è semplice…

Dal canto suo Lucia si sta invece avvicinando di nuovo a Telmo…Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 13 DICEMBRE 2019

Samuel pensa di parlare con Felipe di quello che Lucia vuole fare. Probabilmente convincendo l’avvocato del fatto che sia una scelta azzardata, Lucia tornerà sui suoi passi. Nel frattempo le condizioni di Raul sono ancora gravi, il figlio di Carmen non sembra stare meglio…Felipe decide di parlare con Lucia di quello che sta succedendo e le dice che forse chiedere un prestito di quella entità è davvero una mossa esagerata…La ragazza comunque sembra essere ancora intenzionata ad aiutare Telmo e in questo periodo sembra aver dimenticato tutta la vicenda legata alla violenza. Del resto il sacerdote non le ha mai fatto del male…Di fronte a Lucia Samuel, si mostra interessato a quello che succede agli sfollati…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 13 dicembre 2019. Vi ricordiamo che la soap spagnola torna poi domenica!