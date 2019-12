La pausa natalizia delle soap di Canale 5, Beautiful, Il segreto e Una vita: il calendario

Manca ormai pochissimo al Natale e cambia anche la programmazione di Canale 5 nelle feste. Oggi vi parliamo delle soap: quando andranno in onda le soap nelle feste? Come cambia il palinsesto di Canale 5 nel periodo di Natale? Oggi ci concentriamo su quella che sarà la programmazione per Il segreto, Una vita e Beautiful.

Vediamo quindi quella che dovrebbe essere la nuova programmazione delle amatissime soap di Canale 5.

LE SOAP DI CANALE 5 A NATALE: IL 21 DICEMBRE MARATONA SOAP

Il primo cambiamento nelle feste sarà per il 21 dicembre 2019. Sabato prossimo infatti non andrà in onda Amici per cui prima di Verissimo, che invece ci sarà, andranno in onda tutte e tre le soap che vediamo ogni giorno su Canale 5. Vedremo quindi Beautiful, poi Una vita e dopo Il segreto. Un sabato di maratona con le soap di Canale 5 quindi!

BEAUTIFUL NON ANDRA’ IN ONDA A NATALE

Brutte notizie per i fans di Beautiful che in questo periodo non andrà in onda. La soap si ferma quindi dal 22 dicembre e torna in onda il 7 gennaio 2020. Una delusione per i fans della soap perchè in questi periodo c’è una story line molto particolare che sta incuriosendo il pubblico. Per scoprire che cosa è successo davvero alla piccola Beth, la bambina di Hope e Liam, bisognerà attendere la Befana!

UNA VITA IN ONDA AL POSTO DI BEAUTIFUL MA NON TUTTI I GIORNI

Dal 23 dicembre 2019 Una vita andrà in onda alle 13,40 al posto di Beautiful ma non raddoppia la durata, probabilmente infatti a seguire andranno in onda i classici film di Natale. Una vita non andrà in onda il 25 dicembre, il 26 dicembre e il primo gennaio.

IL SEGRETO NEL PERIODO DI NATALE: ECCO QUANDO ANDRA’ IN ONDA

Il segreto invece andrà in onda dal 23 dicembre alle 16,10 ma pare che gli episodi avranno una durata più breve. Vi terremo aggiornati non appena il palinsesto del pomeriggio di Canale 5 sarà ben definito. Il segreto però non andrà in onda il 25 dicembre, il 26 dicembre e il giorno di Capodanno.

La programmazione riprenderà in modo consueto il 7 gennaio 2020. Buone feste a tutti!