Una vita anticipazioni: Samuel pronto a partire con Lucia per riavvicinarsi a lei

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domenica 15 dicembre 2019? Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38. Vi ricordiamo che anche questa settimana la soap non va in onda al sabato, seguiremo infatti uno speciale di Amici, e torna invece domenica pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30. Che cosa sta per succedere quindi ad Acacias 38? Telmo e Lucia sono di nuovo molto vicini ma Samuel non vuole mollare la presa. Nel frattempo Rosina e Susana cercano di capire come comportarsi con le minacce. La sarta vorrebbe scappare ma Rosina ha un piano…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMENICA 15 DICEMBRE 2019

Espineira vuole che Telmo rispetti il loro accordo e faccia scoppiare uno scandalo in grado di coinvolgere Lucia. Per calle Acacias si diffonde la notizia della scritta offensiva sulla vetrina della sartoria: Susana comunica a Rosina che vuole lasciare il quartiere.

Il ricovero per gli sfollati dell’Hoyo è pronto e Lucia e Telmo sembrano dispiaciuti perchè non dovranno più lavorare insieme. Antoñito capisce che Lolita è offesa perché pensa che lui si sia dimenticato del loro primo anno di fidanzamento.

Mentre viene pubblicata la prima fotografia scattata da Flora e Servante, Cesareo non festeggia perché nell’immagine si vede lui che schiaccia un pisolino durante le ore di servizio. Samuel propone a Lucia di viaggiare con lui a Toledo. L’uomo sa che Lucia si sta allontanando e non vuole rischiare che il legame che si è creato tra loro, svanisca…Che cosa farà Lucia adesso?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domenica 15 dicembre 2019 su Canale 5.