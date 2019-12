Beautiful anticipazioni: Taylor si avvicina pericolosamente a Reese pronto a fare una proposta inaspettata

E’ stata una settimana molto forte per il pubblico che ha seguito Beautiful perchè nessuno si aspettava di dover dire addio a una bambina appena nata. Ma chi segue le soap di Canale 5 sa bene che mai nulla è come sembra, soprattutto a Los Angeles dove spesso risorgono anche i morti! E la storia di Beth, come potrete immaginare, in realtà è solo all’inizio. Nelle prossime puntate infatti ne vedremo davvero delle belle. Ma torniamo alle anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 16 dicembre 2019. Come inizierà questa settimana? Abbiamo visto che Reese è molto preoccupato perchè teme che potrebbe essere indagato per negligenza anche se confidandosi con Zoe le spiega di aver fatto il possibile per la piccola. Hope è completamente distrutta dal dolore e Liam non può fare nulla per aiutarla in questo momento così complicato…

Cosa accadrà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio quello che accadrà domani a Los Angeles, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 16 DICEMBRE 2019

Hope è davvero sotto choc, e in casa, qualsiasi cosa, le ricorda la sua piccola. Brooke vorrebbe aiutare sua figlia ma non sa che cosa fare. Reese sembra essere ancora molto scosso per quello che è successo a Catalina e prova a capire che cosa avrebbe potuto fare…Zoe prova a stargli vicino e per il momento non si rende conto di quello che suo padre sta nascondendo…Taylor decide di fare visita a Reese e lo trova molto giù per quello che è successo alla bambina di Liam e Hope. La donna prova a consolarlo e chiede cosa sia successo in ospedale per capire…Reese sembra sentirsi molto in colpa ma in realtà nessuno sa che i suoi sensi di colpa non riguardano la morte di Beth ma quello che lui ha fatto…

Quello che è successo davvero a Catalina lo scopriremo solo nelle prossime puntate ma, come avrete capito, la figlia di Liam e Hope non è morta…Da non perdere le prossime puntate di Beautiful e l’avvicinamento che ci sarà proprio tra Reese e Taylor…

Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata di Beautiful.