Il segreto anticipazioni: Antolina cade nella trappola di Elsa e la sua fuga ha inizio

Grandi colpi di scena nella puntata de Il segreto in onda lunedì 16 dicembre 2019. Siete pronti per scoprire quello che accadrà? Ve lo raccontiamo nelle nostre anticipazioni. Avrete visto negli ultimi episodi che Francisca si prepara con i suoi mercenari a fare la guerra a Carmelo e a Severo. Irene ha convinto i due ad aspettare perchè Raimundo sta cercando le prove contro Fernando Mesia. Ma il tempo stringe e infatti Carmelo preoccupato per la sua vita e quella dei suoi cari, decide di agire ed affrontare faccia a faccia Donna Francisca. La prima volta ha fallito ma questa volta vuole ucciderla…Che cosa accadrà? Come avrete visto, Carmelo è faccia a faccia con la donna e vuole spararle ma per fortuna Raimundo e Irene riescono a fermarlo prima che possa compiere qualcosa di drammatico. Cosa accadrà? Ecco per voi le anticipazioni de Il segreto per la puntata di lunedì 16 dicembre 2019.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 16 DICEMBRE 2019

Che cosa succederà quindi domani? Le anticipazioni ci rivelano che alla fine Carmelo non ucciderà Francisca. Raimundo però ha bisogno di dimostrare a sua moglie quello che ha scoperto su Fernando. Le cose si complicano però perchè Carmelo non uccide la donna ma Francisca scompare nel nulla…

Prudencio non vuole sentire nessuna spiegazione. Non accetta in nessun modo che Lola gli abbia mentito per tutto questo tempo e non sente ragioni. Tutto quello che è successo lo lascia senza parole. Lola cerca di dare le sue spiegazioni ma Prudencio non è interessato e le dice che deve sparire dalla sua vita. Lola, molto turbata, parla di quanto successo con Don Berengario.

Elsa si prepara a mettere in trappola Antolina. Fa finta di essere in fin di vita ed è così che Antolina per la prima volta racconta tutto quello che di male ha fatto. La donna inizia a parlare di quello che ha fatto il giorno del matrimonio, è stata lei a organizzare l’attacco. Poi confessa di aver anche ucciso il padre di Elsa. Ma non solo; parla di quello che ha fatto con Alvaro e dice anche di aver messo qualcosa di nocivo negli alimenti di Elsa. Ed è sempre stata lei quindi a causa anche la malattia cardiaca con questo gesto.

Antolina non sa però che in quel momento tutti la stanno ascoltando: in casa ci sono Matias, Marcela e c’è anche Isaac. Così Elsa si riprende ed è quindi chiaro che è stata tutta una trappola organizzata per ingannare Antolina che per la prima volta esce allo scoperto. Ma non solo, ad ascoltare la confessione di Antolina c’è anche Cifuentes. L’uomo vorrebbe arrestare Antolina ma a quanto pare lei prova a scappare…

Mentre Antolina scappa, tutti gli altri festeggiano finalmente la pace ritrovata…