Una vita anticipazioni: Susana e Rosina nei guai divise tra carcere e ricatto

Ma siamo davvero sicuri che il modello che Susana e Rosina credono di aver ucciso sia morto? I dubbi vengono al pubblico che segue con passione le puntate di Una vita in onda su Canale 5. E le nostre anticipazioni ci rivelano proprio quello che accadrà nella puntata di Una vita in onda il 16 dicembre 2019. Pronti per scoprirlo? Come inizierà la nuova settimana di Canale 5 in compagnia della soap di Mediaset? Rosina e Susana saranno ancora protagoniste. Le due donne non hanno parlato a nessuno delle minacce che stanno ricevendo ma la questione si fa sempre più pesante e le due signore sono davvero nei guai, come se la caveranno? Scopriamo i dettagli con le anticipazioni per la puntata di domani, eccole per voi!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI LUNEDI’ 16 DICEMBRE 2019

Liberto chiede spiegazioni alla zia e alla moglie del loro comportamento, ma le due donne continuano a mentire; Venancio si presenta ad Acacias in cerca della sarta e scopre che ha trovato alloggio dagli Hidalgo. L’uomo continua a minacciare sia Susana che Rosina ed è molto chiaro: se non pagheranno il denaro che è stato chiesto loro, saranno denunciate. E questo significa che potrebbero finire anche in carcere visto quello che è successo con il modello. Adesso la decisione spetta a loro, che cosa decideranno di fare? Casilda si rende conto che le due donne stanno nascondendo qualcosa ma non riesce a capire di che cosa si possa trattare…

Lucia decide di partire con Samuel per Toledo, perchè l’uomo le ha fatto una promessa molto particolare…Flora e Servante pensavano di aver fatto un ottimo lavoro con le loro fotografie ma non sanno che sta per succedere qualcosa di inaspettato e a pagarne le conseguenze potrebbe essere proprio Cesario…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 16 dicembre 2019 su Canale 5.