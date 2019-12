Il segreto anticipazioni: a Puente Viejo arriva Dori mentre Antolina si prepara all’azione

Come avrete visto per Antolina è arrivata la resa dei conti: Elsa e Isaac hanno messo su un piano infallibile e lei alla fine ha confessato tutto. Non le resta che scappare: sarà fermata dalla Guardia Civile? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto di domani 17 dicembre 2019. La ragazza ha gettato la maschera e ha parlato di tutti i crimini: una confessione che la condurrà probabilmente dietro le sbarre, non appena sarà rintracciata dalle forze dell’ordine.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 17 DICEMBRE 2019

Antolina è scappata dopo aver confessato tutto quello che ha fatto. Il medico raggiunge Elsa per parlare di quello che è successo e le dice che ha esagerato. Ma Isaac e lei pensano che questa era il solo modo per liberarsi di Antolina, non immaginano però che la ragazza li sta spiando di nascosto…

Francisca ha deciso di riportare a casa Maria, non vuole che lei resti con Fernando Mesia. Raimundo però non pensa che questa sia una buona mossa perchè il Mesia non dovrebbe sospettare nulla. Irene e Raimundo parlano di quello che è successo. Fernando dal canto suo cerca di spiegare a Matias che sua sorella sta bene e ha bisogno delle sue cure e sarebbe meglio se si fermasse a vivere insieme a lui.

Carmelo continua a indagare in merito a quello che è successo ad Adela, visto che non è stata Francisca e deve quindi capire…Inizia a pensare che forse ha trascurato un dettaglio…E non di poco conto.

Prudencio dice a Don Berengario quello che è successo con Lola e anche con Marchena e parla dei loro accordi con Francisca. Anche Matias cerca di capire quello che è successo tra Lola e Prudencio visto che il giovane sembra non voler più sapere nulla di lei.

Fernando ha deciso di prendere una infermiera per Maria anche se la ragazza sembrava non essere felice di questo. E l’incontro tra le due signore non è dei migliori…Ma Dori è adesso la nuova infermiera…