Una vita anticipazioni: Samuel vuole far compromettere Lucia, lei cerca di desistere

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 17 dicembre 2019? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano la trama del prossimo appuntamento con la soap di Canale 5. Buone notizie per i fans di Una vita: la soap infatti continuerà ad andare in onda anche nelle feste di Natale anche se cambierà orario ( per leggere il calendario completo delle soap a Natale clicca qui).

Ma torniamo alle vicende degli abitanti di Acacias 38, che cosa succederà? Avrete visto che Samuel sta cercando in tutti i modi di sposare il prima possibile Lucia per avere i suoi soldi. Ce la farà? L’Alday non gradisce affatto l’intromissione di Ursula nella sua vita vista la vicinanza a Padre Telmo ma pare che la donna non sia più la spietata assassina di un tempo…Samuel ha in mente un piano per far si che Lucia possa diventare il prima possibile sua moglie…

Vediamo quindi la trama della puntata di Una vita di domani.

LE ANTICIPAZIONI DI UNA VITA: ECCO LA TRAMA DI DOMANI 17 DICEMBRE 2019

Felice perché il matrimonio è vicino, Antonito si confronta con il parroco sui dettagli della cerimonia. Più tardi, però, il ragazzo scopre che Lolita vuole sposarsi a Cabrahigo… Lucia e Samuel sembrano costretti a trascorrere la notte lontano da Acacias 38 per via di un problema. La ragazza però non ha nessuna intenzione di dormire lontano da casa sua anche dopo quello che è successo con Padre Telmo. Ed è per per questo che insiste per lasciare il luogo nel quale si trovano. Samuel invece pensa che si debbano fermare…Susana a Rosina continuano a essere minacciate e non sanno come gestire la situazione…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 17 dicembre 2019 su Canale 5. Appuntamento come sempre alle 14,10 per un nuovo episodio di Acacias 38.