Beautiful anticipazioni: il diabolico piano di Reese dopo lo scambio di culle cambia il destino di Beth che è viva

Chi avrebbe mai detto che Bill e Ridge potessero tornare a ragionare insieme per il bene della famiglia! E’ quello che però sta succedendo adesso. La morte della piccola Beth infatti ha mescolato le carte in tavola e cambiato molte cose. Le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 18 dicembre 2019 ci rivelano che Ridge e Bill insieme cercheranno di capire come tenere unita la famiglia anche se non sarà semplice perchè il dolore che Liam e Hope provano è davvero grande. E anche Brooke e Steffy, anche se non coinvolte in prima persona, sono davvero turbate dai fatti accaduti. Nel frattempo invece Taylor, si avvicina a Reese che le parla dei suoi sensi di colpa ma non solo…Quando la donna va da lui il dottore le presenta una neonata. Taylor non ha neppure idea del fatto che la piccola sia Beth! Lo scambio di culle infatti è già avvenuto e Reese ha portato via dall’ospedale la bambina di Hope e Liam. Ma perchè lo ha fatto e che cosa vuole adesso da Taylor?

Lo scopriamo nelle anticipazioni: tutto purtroppo ruota intorno al denaro…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 18 DICEMBRE 2019

Reese parla con Taylor di quello che è successo con la piccola Beth e dice di sentirsi in colpa perchè forse avrebbe potuto fare molto di più. Taylor prova a consolarlo ma non sa che l’uomo sta nascondendo una verità assurda che, se scoperta, potrebbe lasciare tutti sotto choc. Ma per il momento nessuno immagina, neppure lontanamente, che la piccola Beth sia viva e che sia in casa di Reese.

Tutti pensano che la bambina di Liam e Hope sia morta ma in realtà la verità su questa storia potrebbe lasciare tutti senza parole. Una verità inaspettata difficile da scoprire. Perchè Reese stia facendo tutto questo lo scopriremo molto presto e le motivazioni sono davvero scioccanti perchè tutto, è purtroppo, legato al vil denaro. E Taylor senza saperlo, diventerà complice dell’uomo che ha in mente un piano diabolico…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 18 dicembre 2019 su Canale 5.