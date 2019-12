Il segreto anticipazioni: Isaac ed Elsa decisi ad andare via prima che Antolina possa colpire ancora

Come avrete visto nelle ultime puntate de Il segreto, mentre Raimundo e Irene cercano le prove per incastrare Fernando Mesia, Francisca prova a riportare Maria a casa. Ma la ragazza ha deciso di restare in casa con Fernando. E le anticipazioni de Il segreto ci rivelano che questa scelta di Maria sarà sbagliata! Infatti l’arrivo della nuova infermiera cambierà ancora una volta la vita di Maria. Le anticipazioni de Il segreto per la puntata di domani 18 dicembre 2019, ci rivelano infatti che Maria non si troverà affatto bene con la sua nuova infermiera. Ma che cosa accadrà? Scopriamolo con le ultime notizie da Puente Viejo che ci rivelano anche quelle che saranno le prossime mosse di Antolina. Mentre la Guardia Civile è sulle sue tracce, lei organizza ancora qualcosa per fare del male a Isaac e a Elsa.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 18 DICEMBRE 2019

Maria non sa se questa idea di Fernando Mesia sia stata geniale ma l’uomo chiede di dare una possibilità a Doria, anche se non sembra essere la più simpatica delle donne. Maria quindi cede ma quando Doria prova a farla camminare, capisce che non sarà semplice stare al suo fianco. In ogni caso sembra che Maria possa in qualche modo muoversi…

Irene cerca di capire se ci sia davvero un legame tra il sindaco di Belmonte e l’incidente di Adela. Carmelo inizia a pensare che se non fosse entrato in politica, tutto questo non sarebbe successo. Ma ormai è tardi per pensare con i se e con i ma, non si può fare più nulla se non cercare tutta la verità su questa vicenda.

Antolina continua a nascondersi anche se Meliton è quasi sulle sue tracce. La ragazza sfugge ancora. Quando Isaac torna a casa e vede che le cose nella sua piccola falegnameria sono in disordine, inizia a credere che forse sia stata Antolina e ha paura che possa fare del male a Elsa. Per questo stanco per quello che sta accadendo, decide di chiedere alla donna che ama di andare via.

Appuntamento a domani con una nuova puntata de Il segreto come sempre in onda su Canale 5 alle 16,10.