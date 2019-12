Una vita anticipazioni: il piano di Samuel per compromettere Lucia e costringerla a sposarlo

Avrete ben capito che il tempo stringe e a Samuel resta ben poco da fare: deve sposare Lucia prima che lei sperperi tutto il denaro che a lui serve per ripagare i debiti. Ed è per questo che ha ideato un piano. Cosa accadrà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani 18 dicembre 2019 su Canale 5. Avrete visto che Samuel e Lucia sono partiti insieme. La ragazza ha promesso a Felipe, che in qualche modo svolge il ruolo di un padre per lei, di non trascorrere la notte in compagnia di Samuel ma di stare da sola. Tutto questo però potrebbe non succedere. Ed è forse questo il diabolico piano di Samuel: compromettere per sempre Lucia in modo che lei alla fine lo sposi? Vediamo quelle che sono le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani 18 dicembre 2019.

Vi ricordiamo che per le feste di Natale Una vita andrà quasi sempre in onda, feste escluse, ma con una collocazione diversa. Una vita infatti si sposta al posto di Beautiful e viene trasmessa alle 13,40.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LUCIA STA PER CADERE NELLA TRAPPOLA DI SAMUEL

Vediamo quindi quelle che sono le anticipazioni e la trama della puntata di Una vita di domani.

Lucia e Samuel partono da Acacias alla volta di Toledo per andare da Nicasio, un collezionista che potrebbe essere in possesso del retablo di San Michele, un’opera che la Alvarado vorrebbe restaurare. Lucia quando viene informata delle novità, non vuole sentire ragioni. Lei ha fatto una promessa a Felipe e ha intenzione di mantenerla a tutti i costi; ma Samuel sembra avere degli assi nella manica da giocare. Liberto e Leonor scoprono dei soldi che Rosina ha rubato. Lucia alla fine decide di trascorrere la notte con Samuel ma a un patto: che parlino e non ci sia altro…

Raul incomincia a comportarsi in maniera decisamente insolita, tant’è che Carmen, preoccupata, chiede a Cesareo di pedinarlo. Il vigilante, dopo aver osservato il giovane, scopre così che è andato da un usuraio.

Intanto si avvicina il grande giorno del matrimonio di Antonito e Lolita…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 18 dicembre 2019 su Canale 5.