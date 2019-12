Beautiful anticipazioni: Florence e il grande inganno con la piccola Beth “rubata”

Hope e Liam non avrebbero mai pensato che la loro vita sarebbe cambiata così tanto in modo negativo. Ma la morte di un figlio è un evento tragico che ti segna e davvero si cambia senza rendersene conto. Le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 19 dicembre 2019 ci rivelano quello che sta per succedere a Los Angeles e ci rivelano quello che accadrà in queste ultime puntate di Beautiful prima di Natale. Come saprete infatti la soap americana va in ferie nelle feste di Natale per tornare poi in onda solo il 7 gennaio 2020. Ma noi come sempre con le nostre anticipazioni vi terremo compagnia! Pronti quindi per scoprire chi è la neonata che Reese ha presentato a Taylor e che cosa succederà alla piccola?

Vediamo i dettagli con le anticipazioni, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 19 DICEMBRE 2019

Taylor è rimasta molto sorpresa dal fatto che Reese avesse una bambina e non sa che cosa significhi tutto questo. Il dottore però è sicuramente più scaltro e furbo di quello che Taylor pensa. La mamma di Steffy credeva che l’uomo fosse turbato per la morte della piccola Beth ma il suo è solo un grande inganno che per il momento, tra l’altro, non verrà neppure alla luce. La bambina che Reese ha mostrato a Taylor è ovviamente la piccola Beth ma la donna mai lo potrebbe immaginare. Tutti infatti pensano che sia morta…

In casa di Reese quindi fa la sua apparizione Florence, una ragazza che il pubblico di Beautiful ancora non conosce. Florence spiega a Taylor che la bambina è sua figlia ma che vuole darla in adozione. E visto che Steffy sta cercando una bambina, Taylor potrebbe di certo prendere in considerazione la possibilità di adottare la piccola…Il grande inganno sta per compiersi senza che alcune delle persone coinvolte in questa vicenda possano anche solo immaginarlo…Che cosa succederà alla bambina? Sarà davvero adottata da Steffy? Nessuno si renderà conto del fatto che la piccola sia in realtà Beth?

Appuntamento a domani con una nuova imperdibile puntata di Beautiful.