Le soap di Canale 5 in onda sabato 21 ma non domenica 22 dicembre 2019

Occhio ai cambi di programmazione per le soap di Canale 5. Segnate sul calendario queste variazione se non volete perdere neppure una puntata delle vostre soap preferite. Oggi cerchiamo di capire quello che succederà nel fine settimana: cosa vedremo sabato 21 dicembre e domenica 22 dicembre 2019? Lo scopriamo con il calendario delle soap del week end. Vediamo i dettagli.

LE SOAP DI CANALE 5 VANNO IN ONDA SABATO 21 DICEMBRE 2019

Prima di Natale abbuffata di soap al sabato con Beautiful che ci aspetta alle 13,40 nella sua classica collocazione. E la puntata di Beautiful in onda sabato sarà l’ultima della settimana ma non solo, sarà anche l’ultima prima del nuovo anno. Beautiful infatti è l’unica soap di Canale 5 che non andrà in onda nelle feste e tornerà invece a gennaio 2020. Al posto di Beautiful a partire dal 23 dicembre andrà in onda Una vita.

Ma torniamo alla programmazione di sabato. Dopo Beautiful andrà in onda Una vita con una puntata lunga che dovrebbe andare in onda dalle 14,20 circa alle 15,30 circa. A seguire andrà poi in onda Il segreto che lascerà la linea all’ultima puntata dell’anno di Verissimo.

I fans di Beautiful che vogliono scoprire tutta la verità sulla morte della piccola Beth, o meglio la presunta morte della figlia di Liam e Hope, dovranno aspettare il nuovo anno per rivedere gli episodi inediti della soap americana. Noi però con le nostre anticipazioni vi racconteremo molti dettagli, per cui continuate a seguirci.

LE SOAP DI CANALE 5 NON VANNO IN ONDA DOMENICA 22 DICEMBRE 2019

Domenica le soap di Canale 5 non andranno in onda. Alle 14 circa andrà in onda il film La sacra famiglia, in pieno clima natalizio. E alle 17,22 invece vedremo una puntata di Domenica Rewind, con il meglio delle puntate del 2019 di Domenica Live, il programma di Barbara d’Urso.

Le soap di Canale 5 tornano il 23 dicembre 2019 ma vi ricordiamo che vedremo solo Una vita e Il segreto.