Una vita anticipazioni: Samuel trama alle spalle di Lucia per costringerla alle nozze

Samuel è davvero spietato, un uomo senza cuore che non si ferma davanti a nulla. E i fans di Una vita ormai conosceranno molto bene l’Alday e sanno che è davvero disposto a tutto. Chi invece non si è ancora resa conto di quello che sta facendo, è Lucia. La ragazza si fida quasi ciecamente dell’uomo tanto da partire in un viaggio insieme a lui in cerca di una opera d’arte. Le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 19 dicembre 2019 ci rivelano però che Lucia non immagina neppure quello che è il piano studiato da Samuel. L’uomo ha finto che la carrozza avesse un problema per cercare di passare la notte in compagnia di Lucia. La giovane non vorrebbe farlo perchè ha fatto una promessa a Felipe: gli ha detto che non avrebbero passato la notte fuori da soli. E Lucia non vuole deludere la fiducia che Celia e Felipe le hanno dato…Ma Samuel è davvero pronto a tutto…Che cosa succederà?

Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani 19 dicembre 2019 su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 19 DICEMBRE 2019

Nonostante la promessa fatta a Felipe, Samuel e Lucia sono costretti a passare la notte lontani da Acacias a causa di un problema sorto alla carrozza che doveva riportarli a casa; Celia nasconde il particolare al marito, confidando nella discrezione di Lolita. Samuel si è comportato nel migliore dei modi con Lucia senza neppure sfiorarla. L’uomo infatti ha un solo scopo: conquistare la sua fiducia e fare in modo che sia lei a fare il primo passo, non vuole che nessuno sospetti nulla. Deve però accelerare il suo piano perchè il tempo stringe e i soldi diminuiscono…

Appuntamento quindi a domani con Una vita. Vi ricordiamo che la soap questa settimana andrà in onda al sabato ma non alla domenica. E poi si torna lunedì alle 13,40 al posto di Beautiful.