Il segreto anticipazioni: Antolina vuole uccidere Isaac, Fernando Mesia distruggere tutta Puente Viejo

Antolina ha una pistola e potrebbe essere davvero pericolosa: quali sono le sue intenzioni? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto in onda domani 20 dicembre 2019. La soap di Canale 5 ci aspetta come sempre dopo l’ultima puntata, prima delle feste natalizie, di Uomini e Donne. Cosa farà Antolina, potrebbe fare del male a Elsa? E che cosa ha scoperto Irene? Finalmente ci saranno le prove per dimostrare che Fernando Mesia è uno spietato assassino? Irene ha le prove per dimostrare quello che ha fatto oppure ha trovato un altro colpevole? Scopriamo i dettagli con le anticipazioni, eccole per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 20 DICEMBRE 2019

Antolina si prepara ad agire. Ha scritto un biglietto per dare un appuntamento a Isaac: lo vuole incontrare perchè ha deciso di andare via e vuole del denaro per lasciare per sempre Puente Viejo. Il falegname però non sa che Antolina ha un’arma e che potrebbe usarla in qualsiasi momento…

Lola decide di affrontare Prudencio: vuole capire che cosa è successo ma soprattutto vuole spiegare le sue ragioni perchè a quanto pare il sentimento che lei prova è sincero e non ha nulla a che fare con il lavoro che stava svolgendo per Francisca. Prudencio non ha nessuna intenzione di ascoltare spiegazioni e caccia Lola. La ragazza quindi decide di ridargli anche la collana che le aveva regalato.

Irene ha tutte le prove per dimostrare che è stato il sindaco di Belmonte a manomettere la macchina sulla quale viaggiava Adela. Raimundo quindi decide di confessare a Fernando Mesia che hanno sospettato che ci fosse anche lui dietro a tutto questo…Raimundo però non immagina che lui e Irene erano sulla strada giusta e che Fernando Mesia sta tramando contro tutti. Ha un solo obiettivo: distruggere tutti gli abitanti di Puente Viejo.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 20 dicembre 2019 su Canale 5, puntata assolutamente da non perdere.