Il segreto anticipazioni: la trappola di Antolina per Isaac potrebbe avere delle conseguenze mentre Mesia inganna tutti

Nei prossimi giorni vedremo delle puntate più brevi de Il segreto per cui le nostre anticipazioni potrebbero essere leggermente sfasate rispetto a quella che è la trama degli episodi in onda in Italia. In queste puntate di fine dicembre sta succedendo davvero di tutto e molto altro deve ancora succedere. Iniziamo quindi dalle anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto per la puntata di domani 21 dicembre 2019. Come avrete visto Antolina si prepara per un appuntamento con Isaac, apparentemente vuole solo dei soldi da lui…Allo stesso tempo Irene ha trovato le prove per dimostrare che dietro a tutto quello che è successo negli ultimi giorni a Puente Viejo c’è lo zampino del sindaco di Belmonte…Raimundo quindi deve ammettere di essersi sbagliato…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 21 DICEMBRE 2019

Irene e Raimudno sembravano davvero avere tutte le prove per incastrare Fernando Mesia ma alla fine hanno dovuto arrendersi a quella che sembrerebbe essere la verità su questa vicenda. Il Mesia non ha nessun legame con la bomba e con l’incidente di Adela…Raimundo quindi decide di scusarsi con lui e gli dice anche di aver sospettato…Ma in realtà Fernando Mesia sta davvero tramando contro tutti e il suo è un diabolico piano. Non vuole infatti liberarsi solo di donna Francisca, vuole cancellare quello che resta di Puente Viejo…

Intanto Isaac parla a Matias dell’invito fatto da Antolina e del biglietto che ha ricevuto. Ha deciso di darle dei soldi. Matias pensa che sia pericoloso incontrarla e si offre di andare insieme al suo amico. E insieme scoprono che, come era prevedibile, la ragazza ha organizzato una trappola…

Marcela molto dispiaciuta per quello che è successo tra Lola e Prudencio, e comprendendo che almeno per ora il giovane non vorrà più vedere la ragazza decide di assumerla e ne parla con Consuelo. Ma Lola a quanto pare non vuole accettare di lavorare nella locanda, sperando forse di poter riavere il suo posto al fianco di Prudencio…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani dalle 15,30 alle 16,10 circa. Dopo Il segreto andrà in onda una nuova puntata di Verissimo.