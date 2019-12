Il segreto anticipazioni: Antolina vuole morire insieme a Isaac mentre Mesia pianifica la distruzione di Puente Viejo

Che cosa ne sarà di Isaac e Matias e che cosa succederà ad Antolina? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto che ci aspetta anche domani, giorno della vigilia di Natale, con una nuova puntata da non perdere su Canale 5. Raimundo è andato da Fernando Mesia a fare le sue scuse ma non sa che ha preso un granchio: il giovane infatti è più che coinvolto nelle ultime disgrazie successe a Puente Viejo perchè ha un solo obiettivo, vuole distruggere l’intero paese. Qualcuno se ne renderà conto prima che lo possa fare? Scopriamo quello che sta per succedere con la trama de Il segreto per la puntata di domani 24 dicembre 2019. Vi ricordiamo che in questi giorni natalizi Il segreto va in onda dalle 16,20 alle 17,10 circa, una puntata più breve fino al 7 gennaio 2020.

Ma torniamo alle nostre anticipazioni, ecco per voi le ultime notizie da Puente Viejo.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 24 DICEMBRE 2019

Lola spiega a Marcela per quale motivo non vorrebbe lavorare nella locanda. Sa bene che Prudencio è amico di Matias e sa bene che è un cliente affezionato del locale. Per questo ha paura che la sua presenza cambi le cose e che in qualche modo Marcela e suo marito ci possano rimettere. Ma Marcela le dice di non preoccuparsi anche perchè Prudencio è un uomo che va oltre queste cose. Prudencio infatti arriva allo locanda e non sa che Lola lavora in quel posto. Quando la vede volta lo sguardo e la giovane capisce che è ancora molto arrabbiato per quello che è successo.

Il piano di Antolina non sta andando forse come lei voleva. In ogni caso Isaac cerca di salvarla quando vede che sta per cadere dal burrone. Ma pare che la ragazza abbia intenzione di morire insieme all’uomo che ama. Isaac quindi prova a salvarla ma alla fine sembra lasciarla andare per evitare di essere lui a morire…Che cosa ne sarà di Antolina? Questa volta è finita per sempre?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 24 dicembre 2019.