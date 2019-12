Il segreto anticipazioni: Maria licenzia la sua infermiera mentre bugie e inganni stanno per cambiare Puente Viejo

Elsa è molto preoccupata per quello che potrebbe succedere a Isaac e fa bene perchè Antolina non ha nessuna intenzione di lasciare andare quello che un tempo è stato suo marito. E le anticipazioni de Il segreto per la prossima puntata in onda il 27 dicembre 2019, ci rivelano quello che sta per succedere. Cosa accadrà? Lo scopriamo con le ultime news e la trama degli episodi che ci aspettano in questi ultimi giorni del mese di dicembre 2019. L’anno si chiude con un colpo di scena: Antolina morirà oppure no? Elsa ha capito che Isaac sta rischiando la pelle anche se Consuelo e Marcela cercano di rassicurarla, viste anche le sue precarie condizioni di salute.

Vi ricordiamo che Il segreto non andrà in onda nei giorni di festa. La soap ci aspetta il 27 dicembre su Canale 5, saltano quindi gli appuntamenti del 25 e del 26 dicembre.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELL’EPISODIO IN ONDA IL 27 DICEMBRE 2019

Francisca vuole continuare a indagare per capire chi è l’uomo che si è voluto vendicare di Carmelo e cerca informazioni anche tramite Don Berengario per capire come stanno le cose. Vuole raccogliere informazioni sul sindaco di Belmonte per capire se davvero dietro a tutto quello che è successo nell’ultimo periodo, ci sia lui..

Raimundo sa che Carmelo ha sparato a Francisca e quindi gli chiede del tempo prima di portare a termine, fino in fondo la sua vendetta anche nei confronti del sindaco di Belmonte. Bisogna mettere insieme tutti i tasselli per evitare di commettere errori. Raimundo quindi si assicura che Irene e Severo lo tengano d’occhio in modo che non commetta follie.

I metodi della nuova infermiera non vanno proprio giù a Maria anche se la donna continua a dirle che sta facendo tutto questo solo per il suo bene. Alla fine però Maria prende la sua decisione: vuole licenziarla.