Una vita anticipazioni: due matrimoni in sospeso mentre Celia sta ancora male

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Iniziamo le nostre anticipazioni ricordandovi che le soap di Canale 5 si fermano per due giorni. Una vita e Il segreto non andranno in onda nei giorni di festa, saltano quindi gli appuntamenti del 25 e del 26 dicembre 2019. Una vita torna il 27 dicembre e le nostre anticipazioni ci rivelano proprio quello che accadrà nei prossimi episodi della soap di Canale 5. Come avrete visto la preoccupazione per le condizioni di salute di Celia è tanta anche perchè non si riesce a capire bene che cosa stia accadendo alla moglie di Felipe. Lucia chiaramente pensa alla salute della sua madrina e non prende neppure in considerazione la proposta di matrimonio fatta da Samuel che per il momento finisce in secondo piano. L’Alday pubblicamente si mostra preoccupato per Celia ma in realtà è amareggiato per quello che è successo perchè sperava di ricevere il prima possibile la risposta da Lucia e sposarla nel minor tempo possibile.

Non ci resta che scoprire la trama della puntata del 27 dicembre 2019.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DEL 27 DICEMBRE 2019

Samuel è irritato: il malessere della Alvarez Hermoso ritarderà, sicuramente, le sue nozze con Lucia (necessarie per intascare l’eredità dei Marchesi di Valmez); tra l’altro, Jimeno Batán non fa altro che pressarlo perché vuole incassare i soldi che gli ha prestato.

Il matrimonio tra Antoñito e Lolita è ormai alle porte ma quest’ultima pensa di rimandarlo a causa del malessere di Celia. Quest’ultima, inaspettatamente, spinge la domestica ad andare avanti coi preparativi nuziali. Intanto Marcelina, dopo un breve periodo passato in convento, torna ad Acacias e tampina Casilda con domande su Jacinto.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta il 27 dicembre 2019. Vi ricordiamo che anche Il segreto andrà in onda il 27 dicembre. Una vita prende il posto di Beautiful per cui appuntamento alle 13,40.