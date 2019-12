Beautiful anticipazioni prossime puntate: chi è davvero Flo Fulton? Alla ricerca del padre perduto

Beautiful come saprete, in questi giorni di festa natalizia, non va in onda. La soap americana torna a gennaio 2020 con i nuovi episodi. Ma che cosa accadrà nel mese di gennaio 2020? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio quello che presto vedremo anche su Canale 5. Prima della pausa natalizia abbiamo conosciuto, per pochissimi minuti Flo, che è stata presentata a Taylor come la madre della neonata che potrebbe essere adottata. Ma chi è davvero la donna e quale sarà il suo ruolo nella vicenda legata allo scambio di culle ?

Scopriamo qualcosa in più su questa donna che sarà protagonista delle prossime puntata di Beautiful e che sarà centrale nella story line che riguarda la piccola Beth che, come avrete capito, non è morta.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI PROSSIME PUNTATE: CHI E’ DAVVERO FLORENCE?

Florence è invaghita del dottore e per questo si presterà al gioco dicendo di essere la mamma della neonata che in realtà è la figlia di Hope e Liam. In un primo momento Flo non saprà la verità sulla bambina ma poi, pur avendo scoperto la vera identità della bambina, visto che potrebbe esserci di mezzo un ottimo guadagno, deciderà di accettare comunque di continuare a fingere.

Flo aiuterà Reese nella pratica dell’adozione credendo che poi il dottore possa entrare a far parte della sua vita. Ma Reese sfrutta le donne e non ha nessuna intenzione di stare con lei tanto che, dopo la pratica adozione, lascerà Los Angeles mentre la ragazza resterà sola. Il ginecologo si limiterà a lasciarle la possibilità di vivere nel suo appartamento, avendo pagato in anticipo l’affitto per una prolungata occupazione dell’immobile.

Ma Flo non è del tutto da sola. Infatti a quanto pare nel suo passato ha già conosciuto alcuni volti noti al pubblico di Beautiful. Infatti la ragazza ha un ex illustre. Si tratta di Wyatt che al liceo è stato uno dei suoi primi amori.Wyatt e Quinn infatti hanno vissuto per diverso tempo a Las Vegas, dove i due ragazzi si erano conosciuti. Pare che questo sentimento, interrotto a causa dell’improvvisa partenza del giovane, non si sia mai spento tanto che, una volta ritrovatesi, i due ragazzi si lasceranno andare a baci appassionati.

Flo apprenderà che Wyatt è lo zio della bambina che ha fatto passare come propria e mantenere sangue freddo nell’interagire con Hope e Liam sarà sempre più difficile, anche perché Hope si sentirà fortemente in sintonia con la nuova arrivata proprio per il fatto di essersi dovute separare (sebbene per motivi diversi) dalle rispettive figlie.

Ma non finisce qui. Wyatt aiuterà Flo con la ricerca del suo vero padre. Pare infatti che Shauna, la madre di Flo, non le abbia mai detto chi è davvero suo padre. E a un certo punto Wyatt inizierà persino a pensare di poter essere il fratellastro della ragazza, visto che suo padre e Shauna hanno avuto una relazione. La verità perà è un’altra: il padre di Flo è Storm Logan, con cui Shauna ebbe una gradevole frequentazione. Florence quindi si renderà conto di aver fatto del male a Hope che è sua cugina…Deciderà di raccontare la verità in merito all’adozione di Beth?