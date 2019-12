Una vita anticipazioni: Lucia accetterà di sposare Samuel? Le novità del 2020

Il 25 e il 26 dicembre 2020 Una vita non andrà in onda ma non potevano mancare le nostre anticipazioni, per i più curiosi, che ci rivelano quello che accadrà nei prossimi episodi della soap di Canale 5. In particolare oggi vi vogliamo parlare del matrimonio di Lucia e Samuel, che ne sarà di loro, si sposeranno? Nelle ultime puntate di Una vita, abbiamo visto la proposta di matrimonio di Samuel che però non ha ricevuto nessuna risposta da Lucia, in seguito al malore di Celia. Che cosa accadrà nella prossima settimana e non solo? Ecco le ultime news da Acacias 38 con la risposta alle vostre curiosità!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LUCIA E SAMUEL SI SPOSERANNO?

Nelle prossime puntate di Una vita assisteremo a un clamoroso colpo di scena. Infatti Lucia e Telmo si baceranno. I due si rendono conto di essere molto attratti e legati ma il sacerdote sembra non avere nessuna intenzione di rinunciare alla sua vocazione. Pensa infatti che sia quello il suo destino. Lucia cercherà di capire se i sentimenti che provano sono veri, se si amano davvero e si renderà conto di essere legata moltissimo a Telmo ma allo stesso tempo capirà che l’uomo non lascerà il suo abito talare. Telmo metterà le cose in chiaro e alla fine Lucia deciderà di accettare in fretta e furia la proposta di matrimonio di Samuel chiedendogli di organizzare il prima possibile queste nozze. Lucia inoltre farà anche un’altra richiesta a Samuel: una volta diventata sua moglie, dovranno lasciare Acacias 38 perchè lei non vuole avere nulla a che fare con le persone del quartiere. In realtà sembra questo uno suo modo per allontanarsi da Telmo, per il quale probabilmente prova qualcosa di molto forte.

Cosa succederà quindi tra Lucia e Samuel, questo matrimonio si farà oppure no? Possiamo dirvi che Lucia e Samuel arriveranno all’altare ma non è detto che si sposeranno perchè Telmo avrà un ordine imposto da Espinera. L’uomo ordinerà al sacerdote di sedurre Lucia per creare uno scandalo, ben sapendo che se la ragazza sposerà Samuel, perderà tutto il denaro che vuole per la sua chiesa e non solo…