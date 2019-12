Niente soap alla domenica di Canale 5: Una vita e Il segreto tornano lunedì 30

Una domenica senza soap! Quest’anno Mediaset ha deciso di non mandare in pausa natalizia le soap spagnole della rete ma la programmazione è differente dal solito. Infatti alla domenica e al sabato non si va in onda! Una vita e Il segreto tornano lunedì 30 dicembre 2019 con gli ultimi episodi dell’anno! Sta per succedere chiaramente di tutto: vedremo ad Acacias 38 un altro avvicinamento tra Lucia e Telmo che ci farà pensare anche a un possibile amore tra i due. Ma i colpi di scena sono dietro l’angolo e il 2020 potrebbe portare uno scandalo o un matrimonio! Di questo vi parleremo nelle nostre anticipazioni! Si chiude invece con una tragedia il 2019 de Il segreto: Antolina, dopo aver cercato di morire insieme a Isaac, lascerà per sempre Puente Viejo. La vedremo morire cadendo da un dirupo. E anche in questo caso, come successo in altre occasioni i fans della soap si chiederanno se sia davvero morta…Occhio poi al piano diabolico di Fernando Mesia che continua a tramare nell’ombra senza che nessuno lo sappia…

Ma torniamo alla programmazione di domenica 29 dicembre 2019: che cosa vedremo quindi nel pomeriggio di Canale 5 senza soap?

UNA VITA E IL SEGRETO SALTANO DOMENICA 29 DICEMBRE 2019

Al posto di Una vita, e quindi in onda intorno alle 14, Mediaset manda in onda il film Detective per caso. Se non lo avete ancora visto, vi consigliamo davvero di seguirlo soprattutto se cercate un film divertente e spassoso all’italiana. Le protagoniste sono Claudia Gerini e Paola Cortellesi.

Alle 15,50 va in onda il film Il destino sotto l’albero una classica commedia natalizia che vi farà respirare ancora il clima romantico del Natale.

La domenica degli italiani poi regala anche le repliche di Domenica Rewind. Barbara d’Urso è in ferie ma andrà in onda una nuova puntata dalle 17,20 con il best off dei momenti più belli delle edizioni del programma, quelli che il pubblico ha amato di più.