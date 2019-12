Una vita anticipazioni: il gesto di Felipe che vuole morire con la sua Celia

Che cosa succederà nella prossima puntata di Una vita? Innanzi tutto vi ricordiamo che le soap di Canale 5 si fermano per le feste: il primo gennaio 2020 quindi Il segreto e Una vita non andranno in onda. La soap spagnola torna il 2 gennaio 2020 con una nuova imperdibile puntata. Avrete visto negli ultimi episodi, che c’è grande preoccupazione per Celia. Ha infatti un brutto male e i medici non sono così sicuri che possa guarire. Felipe è davvero distrutto perchè in nessun modo è pronto a perdere sua moglie. Anche Lucia sembra essere particolarmente preoccupata ma invece che trovare conforto tra le braccia di Samuel, l’uomo che dovrebbe sposare a breve, viene affettuosamente rassicurata da padre Telmo…

Non ci resta che scoprire che cosa succederà quindi nella puntata di Una vita del 2 gennaio 2020. Celia sarà curata con la giusta cura? Lucia avrà modo di pensare alla proposta di matrimonio che ha ricevuto da Samuel? Questo matrimonio si farà oppure no?

Scopriamo tutti i dettagli con le anticipazioni e la trama del 2 gennaio.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 2 GENNAIO 2020

Inaspettatamente, anche Lolita è d’accordo con la versione di Ceferino e dice a Trini che, per colpa di un bacio che gli ha dato in adolescenza (quando sorgeva un quarto di luna in seguito a una grandinata), dovrà sposarlo e rinunciare per sempre al suo sogno d’amore con Antoñito. Iñigo incomincia a scommettere soldi agli incontri di boxe organizzati alla società di ginnastica, ma Flora e Leonor sospettano sul suo conto. Felipe non riesce a stare senza Celia e, preoccupato dall’idea che possa morire, le dà un bacio per contrarre lo stesso male…Un gesto davvero di grande amore e la domanda per chi segue la soap resta: che ne sarà di Celia, rischia davvero di morire?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda il 2 gennaio 2020. Vi ricordiamo che Una vita, fino al 6 gennaio 2020 andrà in onda alle 13,40 al posto di Beautiful. La programmazione ordinaria riprenderà il 7 gennaio.