Una vita anticipazioni: il gesto caritatevole di Telmo lo riavvicina a Lucia mentre il matrimonio con Samuel si allontana

Si ricomincia: le soap di Canale 5 riprendono la loro classica programmazione e tornano anche le nostre anticipazioni. Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 8 gennaio 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38. Come avrete visto infatti, nel palazzo, Celia e Felipe continuano a stare molto male. Lucia però non vuole più aspettare, non pensa che l’idea di lasciarli da soli in quarantena sia quella giusta. Samuel prova in tutti i modi a spiegarle quello che è giusto fare ma la ragazza sembra essere intenzionata ad entrare nella casa della sua madrina. Celia e Felipe sembrano morti ma in realtà sono solo molto malati.

Le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 8 gennaio 2020 ci rivelano che sarà Telmo a prendere una decisione importante in merito. Nel frattempo per Samuel il tempo stringe: ha pochissimo tempo per celebrare questo matrimonio con Lucia ma lei non ha ancora accettato la proposta di matrimonio…Come farà a ripagare il suo debito? Rischia di essere ucciso prima?

Vediamo quindi la trama della puntata di Una vita in onda domani con Leonor che sta per fare una scoperta molto particolare sul suo fidanzato…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 8 GENNAIO 2020

Per impedire a Lucia di entrare in casa Alvarez Hermoso, Telmo decide di prendersi carico delle cure di Celia e Felipe, gravemente ammalati. La vicinanza tra la Alvarado e il parroco di Acacias non fa altro che destare l’ira di Samuel. Antoñito non capisce per quale ragione Lolita voglia sposare Ceferino e si sente tradito da lei.

Flora scopre che Iñigo sta scommettendo denaro nei combattimenti di boxe e ne parla con Leonor. Trini continua a portare avanti la sua gravidanza ma la notizia di quello che sta succedendo a Celia e a Felipe la sconvolge…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 8 gennaio 2020 su Canale 5. La soap spagnola dal 7 gennaio ci aspetta alle 14,10.