Una vita anticipazioni: il gesto di Telmo salva Celia e Felipe e lo ributta tra le braccia di Lucia

Che cosa sta per accadere ad Acacias 38? Lucia, come avrete visto, molto preoccupata per le condizioni di salute di Celia e Felipe ha trovato conforto in Telmo ma non sa che il sacerdote per lei sarebbe disposto a fare di tutto e infatti, come presto vedremo, Telmo arriverà a rischiare la sua vita pur di salvare quella della ragazza. Le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 9 gennaio 2020 ci rivelano infatti che Telmo prenderà una decisione che farà molto infuriare Samuel. Nessuno infatti può entrare in casa di Celia e Felipe per capire come i due stiano ma Telmo, visto che Lucia vorrebbe andare dai suoi cari, decide di prendere il suo posto. Sa bene però che una volta entrato, anche lui sarà in quarantena e non potrà uscire se non quando starà meglio…Ma Celia e Felipe che fine hanno fatto, sono ancora vivi? Che ne sarà di loro?

Lolita ha cercato di spiegare tra le lacrime al suo fidanzato i motivi per i quali era in crisi visto il ritorno del suo ex fidanzato. Antonito dal canto suo le ha fatto capire che un bacio dato quando aveva 15 anni non ha nessun significato…La ragazza quindi sembra essere pronta a tornare a organizzare le nozze ma gli imprevisti non mancano mai…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 9 GENNAIO 2020

Telmo decide di entrare nella casa di Celia e Felipe per evitare che lo faccia Lucia. Ovviamente questo gesto significa moltissimo per la ragazza che si sente sempre più vicina al sacerdote e sempre più distante da Samuel. L’Alday dal canto suo si imbestialisce ma non può fare nulla se non prendere atto del gesto coraggioso del sacerdote. E intanto i giorni passano e il suo debito non è stato ancora pagato.

Lucia accetterà di sposare Samuel con tutto quello che sta succedendo nella sua vita? Sembrerebbe davvero difficile…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 9 gennaio 2020 su Canale 5 alle 14,10.