Beautiful anticipazioni: Liam incontra Beth per la prima volta ma non lo sa

Sono tutti davvero molto scossi dopo la notizia della morte della piccola Beth e tutti vorrebbero aiutare Hope che sembra la più provata. Anche il piccolo Will come avrete visto nella puntata di Beautiful in onda ieri, è amareggiato per la scomparsa di quella che sarebbe stata la sua nipotina! Ma bisogna andare avanti e anche per questo Wyatt ha deciso di fare visita a Hope con la speranza di ridarle, almeno per pochi istanti, il sorriso. Non è semplice però perchè Hope dopo la morte di Beth sta davvero male e si chiede che cosa ne sarà di lei e di Liam...Le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 10 gennaio 2020 ci rivelano quelle che sono le ultime news da Los Angeles: mentre Hope si strugge dal dolore, Steffy cerca di voltare pagina con l’adozione della piccola che Reese le ha presentato.

Al momento chiaramente nessuno immagina che la piccola Phoebe è in realtà Beth, la figlia di Liam e Hope. Questa story line intricata e ricca di colpi di scena terrà banco per mesi…

Vi racconteremo quindi di puntata in puntata, quelli che saranno gli sviluppi della vicenda.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 10 GENNAIO 2020

Steffy ha deciso di incontrare Reese per fargli delle domande sulla bambina. Inoltre conoscerà anche Flo, la madre della piccola. Chiaramente Steffy mai potrebbe immaginare che la bambina è invece la piccola Beth…

La ragazza quindi, pensando che sia la cosa migliore da fare, visto che se dovesse adottare una bambina diventerà la sorellina di Kelly, figlia anche di Liam, chiede al suo ex marito di accompagnarla. Alla fine Liam, pur non sapendo se sia o meno una buona idea, decide di andare a vedere questa bambina…

Nè Steffy nè Liam chiaramente possono pensare che la piccola sia in realtà Beth…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 10 gennaio 2020.