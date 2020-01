Beautiful anticipazioni: Flo sospetta di Reese e vuole sapere la verità sulla piccola Phoebe

Liam sta cercando di stare al fianco della sua Hope ma non è affatto semplice. Il giovane Spencer le dice che il loro amore deve essere più forte di tutto questo, che Beth non vorrebbe di certo che ci fosse un allontanamento tra i suoi genitori. Hope vorrebbe fare del suo meglio per cambiare ma al momento sta soffrendo troppo per pensare ad altro. Le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 13 gennaio 2020 ci rivelano quello che sta per succedere a Los Angeles. Come avrete visto Brooke è molto preoccupata per sua figlia ma allo stesso tempo cerca di capire che cosa sia realmente successo il giorno del parto. Stenta a credere che Beth sia morta senza un perchè e vorrebbe andare a fondo in questa vicenda.

Non ha tutti i torti visto che ben sappiamo come Reese abbia tramato alle spalle di tutti. Ma per il momento il piano del dottore non è ancora andato a buon fine, manca infatti l’ultimo tassello. Per avere i suoi soldi Reese deve fare in modo che Steffy decida di adottare la bambina, senza sapere che la neonata è in realtà la piccola Beth.

Nonostante le scuse di Hope, Sally è ancora molto turbata visto che la moglie di Liam ha parlato di lei come di una persona crudele. Cosa succederà dunque adesso a Los Angeles? Scopriamolo con le nuove anticipazioni, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 13 GENNAIO 2020

Steffy sta prendendo seriamente in considerazione l’idea di adottare la piccola Phoebe. Sa bene però che l’arrivo di una neonata in famiglia potrebbe turbare nuovamente Hope anche perchè Liam in qualche modo avrebbe sempre a che fare con la bambina; intanto Flo inizia a capire che Reese le sta nascondendo qualcosa e se anche vuole continuare a fingere la sua parte, vuole però sapere la verità. Vuole sapere che cosa è successo la sera in cui la bambina di Liam e Hope è morta iniziando a temere che l’uomo di cui si è invaghita non le sta raccontando tutta la verità…

Che cosa succederà adesso? Appuntamento alle prossime anticipazioni per scoprirlo.