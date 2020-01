Il segreto anticipazioni: la ragazza misteriosa è la figlia di Don Berengario?

Che cosa succederà nella prossima puntata de Il segreto? Lo scopriamo come sempre dalle anticipazioni che ci rivelano la trama della prossima puntata in onda su Canale 5 il 14 gennaio 2020. A Puente Viejo ci si prepara per la grande novità: il bacino idrico e la diga…Ma forse le cose non stanno andando come gli abitanti del paese si aspettavano…Francisca intanto oltre a occuparsi di questa questione, è preoccupata perchè pensa che in realtà il vero manipolatore, il vero cattivo di questa storia, sia Fernando Mesia ma non ha le prove per dimostrare quello di cui parla.

Ma non ci sono solo cattive notizie in arrivo da Puente Viejo…Issac ed Elsa finalmente potranno sposarsi. Isaac le ha fatto la proposta davanti agli amici più cari e adesso i preparativi possono iniziare!

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 14 GENNAIO 2020

Fernando scopre che Maria sta facendo delle sessioni di esercizi molto dure e ha paura che possa essere davvero troppo quindi chiede all’infermiera di cambiare terapia. Il Mesia poi, dopo aver parlato anche con Francisca affronta Maria e le dice che non è giusto che ci siano nervi tesi tra lei e i suoi nonni. Anche Matias fa visita a Maria e le dice che dovrebbe chiarirsi con Raimundo, che è stata troppo dura con lui.

Don Berengario nota una straordinaria somiglianza tra una ragazza che ha visto e una donna che ha fatto parte del suo passato…Chi è la ragazza misteriosa? Sta per iniziare una story line molto interessante che vedrà il prete protagonista…

Mentre ci si prepara ad accogliere il sottosegretario che avrà l’incarico di gestire i lavori della diga, a Puente Viejo arrivano delle notizie in attese che lasciano tutti senza parole…Pare infatti che la palude sia piena e che per Puente Viejo non ci sia nulla da fare: sarà cancellato dalle acque?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 14 gennaio 2020.