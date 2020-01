Una vita anticipazioni: Telmo salva Felipe e Celia e Lucia adesso lo guarda con altri occhi

Finalmente belle notizie ad Acacias 38: si può tornare a festeggiare dopo le ore di grande angoscia per le condizioni di salute di Celia e Felipe. Certo se Telmo non fosse entrato nella casa, i due sposi di certo non si sarebbero salvati ma adesso stanno bene, ed è questa la cosa che conta…Le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 14 gennaio 2020 ci rivelano che ovviamente l’unico a non prendere bene questa novità è Samuel. L’uomo sa bene che adesso Lucia avrà un nuovo eroe: mentre lui le impediva di entrare nella casa dei suoi familiari, Telmo invece con un atto di estremo eroismo andava da Celia e Felipe ben sapendo che avrebbe rischiato la vita…Adesso Lucia si rende conto che Telmo è davvero una persona speciale e spera che tra di loro i rapporti tornino a essere come quelli di un tempo. E la proposta di matrimonio di Samuel? Che cosa succederà?

LE ANTICIPAZIONI DI UNA VITA E LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 14 GENNAIO 2020

Finalmente belle notizie per tutti, Celia e Felipe stanno bene e adesso si può tornare a sorridere…A Lucia quindi non resta che inviare la lettera a Tano ma questa volta i toni sono differenti: per lui ha solo ottime notizie! Leonor e Flora decidono di seguire Iñigo fino alla società di ginnastica e lì hanno conferma dei loro sospetti: sta scommettendo denaro nei combattimenti di boxe. I vicini organizzano una merenda in onore di Padre Telmo al fine di ringraziarlo per come si è preso cura degli Alvarez Hermoso; Samuel, in preda alla gelosia, non può fare altro che partecipare all’agape e fingersi riconoscente verso di lui.

Messo con le spalle al muro, Iñigo chiede perdono a Leonor per le scommesse, ma la scrittrice non è disposta ad ascoltarlo; il pasticciere chiede così aiuto a Liberto per uscire dalla scomoda situazione.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani. Vi ricordiamo che la programmazione è tornata a essere quella di sempre per cui la soap spagnola ci aspetta alle 14,10 su Canale 5 anche domani!