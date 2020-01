Beautiful anticipazioni: il primo incontro tra Steffy e Beth ma la verità sulla piccola è ancora lontana

Hope teme che una vita di coppia senza figli possa segnare per sempre il suo matrimonio ma Brooke chiaramente le fa notare che è ancora presto per pensare di non avere degli altri figli. Al momenti però Hope sembra essere davvero turbata per quanto sta accadendo nella sua vita e non riesce a voltare pagina, può solo guardare indietro e continuare a soffrire per il dolore che prova dopo la morte di Beth. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano intanto che nella puntata di domani 15 gennaio 2020, Steffy continuerà a chiedersi se sia giusto o meno adottare una bambina in un momento delicato come questo; mostrerebbe di essere insensibile nei confronti di Hope? Ha paura che una notizia di questo genere potrebbe dare il colpo di grazia alla moglie di Liam.

Nel frattempo Brooke inizia a sospettare che forse la notte della morte di Beth è successo qualcosa di strano…Anche Flo capisce che Reese le sta mentendo e vuole sapere a tutti i costi che cosa è successo la notte in cui è nata la piccola Beth…Non ci resta quindi che scoprire cosa succederà nella puntata di domani, ecco per voi le anticipazioni e la trama!

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 15 GENNAIO 2020

Reese ha deciso di raccontare a Flo quello che è successo e di fidarsi di lei. La prova del nove sarà l’incontro con Steffy. La ragazza infatti prima di prendere una decisione vuole incontrare Flo e capire perchè ha scelto di far adottare la bambina e ovviamente anche incontrare per la prima volta la piccola. Taylor accompagna Steffy a questo appuntamento sperando che vada tutto bene perchè vuole vedere sua figlia felice.

Reese a questo punto non può fare altro che sperare che Flo gli tenga il gioco e che Steffy decida di accettare e dire si…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 15 gennaio 2020 su Canale 5.