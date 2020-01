Una vita anticipazioni: padre Telmo eroe di Acacias 38, Samuel rosica

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 15 gennaio 2020? Come farò Samuel a convincere Lucia a sposarlo adesso che lei ha occhi solo per Telmo dopo quello che ha fatto con Celia e Felipe? Samuel pensava che in poco tempo avrebbe potuto archiviare questa pratica, sposando Lucia e incassando i suoi soldi ma le cose si sono fatte sempre più complicate…

Ed effettivamente, almeno per ora, sembra essere molto ma molto lontano questo matrimonio…Intanto Inigo fa di tutto per essere scoperto dalle due donne della sua vita, non riesce proprio a dire le bugie a quanto pare…Scopriamo quindi la trama della puntata di Una vita di domani 15 gennaio 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 15 GENNAIO 2020

Alla fine Inigo, dopo esser stato smascherato si rende conto di non poter più mentire. Messo con le spalle al muro, Iñigo chiede perdono a Leonor per le scommesse, ma la scrittrice non è disposta ad ascoltarlo; il pasticciere chiede così aiuto a Liberto per uscire dalla scomoda situazione.

Samuel si rende conto che Lucia e Telmo sono di nuovo molto vicini e vorrebbe evitare che la ragazza si infatui di nuovo del sacerdote. Ha ancora bisogno dei suoi soldi, anzi oggi più che mai. Le ore passano e il suo debito cresce per cui urge fare in modo che questo matrimonio venga celebrato il prima possibile. Ma al momento ad Acacias 38 non è aria di matrimoni visto che neppure Lolita e Antonito hanno ancora avuto modo di sposarsi ma questa situazione inizia a pesare al figlio di Ramon che non ha più intenzione di assecondare la sua fidanzata tra regole, tradizioni del suo paese e stupide credenze…Trini quindi decide di intervenire per cercare una soluzione…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 15 gennaio 2020, come sempre la soap di Canale 5 ci aspetta alle 14,10.