Beautiful anticipazioni: Flo tace e copre Reese, fino a quando durerà il suo silenzio?

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 16 gennaio 2020? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Ancora tanto dolore per Hope che, nonostante si senta consolata da Liam e dalla sua famiglia soffre ancora per la morte della piccola Beth. Mai potrebbe immaginare che la sua bambina in realtà si trova a pochi passi da lei e che sta persino per essere adottata…Liam chiede a Hope di mettere via la foto della bambina ma si rende conto che sua moglie al momento non è ancora pronta per dire addio alla piccola Beth…Reese ammette con Flo di aver preso una scelta sbagliata con la piccola Beth ma al momento non ha molto da fare: può solo trovare una casa per Phoebe. Flo non conosce ancora tutta la verità sulla bambina e decide quindi di continuare ad aiutare il dottoe con la piccola dicendo a Steffy, che la vuole ancora incontrare, che è sua madre…

Che cosa succederà dunque adesso? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Beautiful di domani.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 16 GENNAIO 2020

Alla fine Reese dice tutto su quello che è successo davvero la notte in cui la piccola Phoebe che in realtà è Beth, è nata. Flo si rende conto che questa storia è più grande di lei ma non ha molto da fare se non accettare. Decide quindi di collaborare perchè prova dei sentimenti per il dottore e pensa che questo sia il modo giusto per mostrare la sua dedizione. Non si rende conto che Reese sta sfruttando proprio questi suoi buoni sentimenti…

Intanto Steffy sta per incontrare la bambina senza neppure immaginare che si tratti della piccola Beth ma a quanto pare il primo incontro non porterà nemmeno il minimo sospetto nella donna che pare essere ormai pronta a fare questo grande passo. Thone e Katie intanto sembrano essere molto felici del riavvicinamento che c’è stato tra Will e Bill. Adesso infatti hanno anche del tempo per trascorrere delle ore insieme dedicandosi alla loro storia d’amore…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 16 gennaio 2020 su Canale 5 come sempre alle 13,40.