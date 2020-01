Il segreto anticipazioni: un mese di tempo per gli abitanti di Puente Viejo, che ne sarà di loro?

Puente Viejo sta per essere cancellata per sempre travolta dall’acqua della diga che non può essere assorbita dalla palude? Lo scopriremo nelle prossime puntate de Il segreto che saranno davvero ricche di colpi di scena. Iniziamo dunque dalla trama della puntata di domani 16 gennaio 2020. Quello che doveva essere un progetto che avrebbe portato ricchezza e benessere al paese e ai cittadini tutti si sta per trasformare in un incubo. Gli abitanti di Puente Viejo adesso hanno solo un mese di tempo per trovare una soluzione ed evitare di dover lasciare per sempre il paese. Ce la faranno, che ne sarà di loro?

Vediamo quelle che sono le anticipazioni con la trama de Il segreto per la puntata di domani.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 16 GENNAIO 2020

Don Berengario decide di conoscere meglio Esther. Insieme parlano di questa grande storia d’amore, di quanto affetto ci sia stato ma di come poi tutto sia purtroppo finito…Forse don Berengario non sapeva che la donna era incinta? Pare che improvvisamente tra i due si siano interrotti i contatti…Per quale motivo? La ragazza è confusa e non sa che cosa pensare. Il sacerdote le chiede di fermarsi e di prendersi del tempo per riflettere…

Alla fine Isaac ed Elsa decidono che non hanno bisogno di una celebrazione in grande stile per ufficializzare il loro amore, andrà bene una cosa semplice. E così dopo aver indossato un vestito da sposa e messo dei fiori portati da Consuelo, Isaac ed Elsa diventano marito e moglie. Si sposano nella piazza del paese. I due sono bellissimi e innamoratissimi e non vedono l’ora di iniziare questo nuovo capitolo della loro vita.

Maria chiede a Fernando di parlare di quello che sta succedendo con il nuovo progetto e lui le spiega che la palude non può bastare e che l’acqua potrebbe travolgere il paese…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 16 gennaio 2020 su Canale 5 come sempre alle 16,30 circa.