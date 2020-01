Il segreto anticipazioni, arriva Esther: è lei il segreto di Don Berengario

Come sempre a Puente Viejo i misteri e i colpi di scena non mancano mai e nelle prossime ore succederà di tutto. Come vi abbiamo raccontato infatti una minaccia arriva in paese: Puente Viejo potrebbe essere cancellata, una notizia choc che lascerà i paesani sgomenti. Ma andiamo per gradi iniziando proprio dalle anticipazioni per la puntata de Il segreto di domani 17 gennaio 2020. Tutti i paesani pensavano che la diga fosse una manna dal cielo per la piccola cittadina spagnola ed erano felici del progetto portato avanti da Carmelo. Anche il sindaco, che si sta ancora rimettendo, è davvero entusiasta ma tutto cambia quando si apprende una notizia scioccante. La palude è piena di acqua per cui c’è da aspettarsi che la diga possa solo provocare la distruzione del paese che sarà sommerso dall’acqua…Che cosa si può fare?

Mentre nel paese si vive la disperazione per questa notizia arriva una misteriosa giovane che sembra avere un legame con Don Berengario. E infatti Esther, la ragazza dai ricci capelli scuri, è proprio la figlia del sacerdote. Anche lui, come tutte le persone che arrivano in paese, custodisce quindi un grande segreto…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 17 GENNAIO 2020

I paesani reagiscono con sgomento alla notizia che presto Puente Viejo verrà sommersa dalle acque della nuova diga; nonostante ciò, il sottosegretario Garcia Morales non cede e si prepara ad andare avanti col suo piano, pur ventilando l’ipotesi di offrire un indennizzo ai futuri espropriati. Francisca studia una contro offensiva, ma Raimundo frena i suoi propositi.

Maria continua a essere convinta che Fernando non abbia nessun coinvolgimento con tutte le disgrazie che sono successe negli ultimi mesi e per questo vuole tornare a camminare per essere autonoma e poter dimostrare ai suoi parenti che si sbagliano. Purtroppo però è Maria a essere troppo buona e cieca di fronte a tutto quello che il Mesia ha fatto solo per averla per sempre al suo fianco..

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 17 gennaio 2020 come sempre alle 16,35 circa su Canale 5.