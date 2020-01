Una vita anticipazioni: il matrimonio tra Samuel e Lucia un’utopia urge una soluzione per l’Alday

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap spagnola. Sta succedendo di tutto ad Acacias 38 e come sempre sul nostro Ultime notizie Flash potrete leggere quelle che sonole anticipazioni e le ultime notizie in arrivo dalla Spagna. Iniziamo quindi con la trama e le anticipazioni della puntata di Una vita di domani 17 gennaio 2020. Avrete visto che, dopo aver salvato la vita a Celia e a Felipe, padre Telmo è entrato di nuovo nel cuore di Lucia che si sta allontanando da Samuel. Ma l’Alday non può permettere che tutto questo accada perchè il suo debito deve essere saldato a tutti i costi.

Ma intanto ad Acacias 38 sta succedendo anche altro…per restare in tema matrimonio ad esempio abbiamo Lolita che ha ancora paura della maledizione del suo ex e non vuole preparare il suo di matrimonio…Antonito però non ci sta e sembra essere intenzionato a mettere fine a questa pantomima. Il ragazzo non sopporta più le problematiche rilanciate dalla sua fidanzata e pensa persino di partire alla volta dell’America. Lo farà?

Non ci resta che scoprire i dettagli con la trama di Una vita per la puntata di domani 17 gennaio 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 17 GENNAIO 2020

Samuel non riesce ad accettare che i residenti di Acacias considerino Telmo come un vero e proprio salvatore ma deve nascondere il suo malcontento, soprattutto per quanto riguarda Lucia. L’Alday, minacciato nuovamente da Jimeno Batán, vorrebbe chiedere nuovamente alla Alvarado di diventare sua moglie, ma ha paura di un suo rifiuto e non sa se sia giusto accelerare nuovamente i tempi. Lucia è felicissima perchè grazie a Telmo ha potuto riabbracciare la sua famiglia e si gode questi momenti insieme a loro!

Jimeno Batán insiste: Samuel deve contrarre al più presto matrimonio con Lucia per dargli tutti i soldi che gli ha promesso, altrimenti si troverà costretto ad agire contro di lui.

Vi ricordiamo che al sabato Una vita non va in onda. Ci aspetta quindi domani per poi tornare alla domenica pomeriggio, sempre su Canale 5, con un episodio più lungo! Si parte alle 14,30 e si va in onda fino alle 16,20 circa.