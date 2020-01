Il segreto anticipazioni: Maria sta male per colpa di Dori? L’infermiera non piace a nessuno

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 20 gennaio 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo e con la trama della puntata di domani. Il segreto torna come sempre su Canale 5 alle 16,30 circa, dopo Amici e dopo il day time del Grande Fratello. Per qualche mese il pubblico vedrà delle puntate meno lunghe della soap che va in onda in formato breve! Che cosa succederà quindi domani? Avrete visto che finalmente Elsa e Isaac si sono sposati. Anche se avevano chiesto a Marcela e a Matias di non preparare nessun banchetto, i due amici lo hanno fatto lo stesso rendendo comunque questo giorno speciale…A Puente Viejo però non c’è solo spazio per le belle notizie e le emozioni forti: la paura che il nuovo progetto del bacino idrico possa spazzare via il paese è forte e gli abitanti si chiedono che cosa possono fare…

Nel frattempo alla tenuta di Fernando Mesia sta succedendo qualcosa a Maria…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 20 GENNAIO 2020

Mentre Elsa (Alejandra Meco) riceve una lettera da Alvaro (Alessandro Bruni), Severo (Chico Garcia) ed Irene (Rebeca Sala) si convincono che Carmelo (Raul Pena) stia nascondendo qualcosa.

Il dottor Zabaleta sospetta che i problemi di Maria (Loreto Mauleon) siano stati causati da Dori Vilches. Maria continua a chiedere di fare più esercizi ma questo provoca dei forti dolori e anche dei possibili danni alla colonna vertebrale…Ma la dottoressa sta facendo davvero quello che è meglio per Maria o nasconde qualcosa anche lei?

Onésimo (José Gabriel Campos) e Brunilda decidono di frequentarsi in gran segreto per evitare pettegolezzi. Francisca (Maria Bouzas) tenta di impedire che il serbatoio venga costruito, tentando di corrompere il Sottosegretario Garcia-Morales. In realtà pare che i paesani abbiano solo un mese per organizzarsi prima che l’acqua invada Puente Viejo senza lasciare scampo a nessuno…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 20 gennaio 2020.