Beautiful anticipazioni: la somiglianza tra Phoebe e Kelly porterà Steffy e Liam a indagare?

Come reagirà Hope di fronte alla notizia che riguarda Steffy e l’adozione della piccola Phoebe? Lo scopriremo seguendo la puntata di Beautiful in onda domani 21 gennaio 2020. E non mancano le nostre anticipazioni che ci rivelano quello che accadrà nella prossima puntata della soap di Canale 5. Avrete visto che alla fine Steffy ha deciso di adottare la piccola Phoebe. Ovviamente mai potrebbe immaginare che la bambina non è realmente figlia di Flo. Mai potrebbe pensare che la piccola sia in realtà Beth. E non lo immagina neppure Liam che ha persino incontrato la bambina ma non si è accorto di nulla…

Che cosa accadrà adesso? Per Steffy inizia una nuova vita, inizia una nuova pagina insieme a Phoebe, Kelly…E Hope come la prenderà? Dopo la morte di Beth la ragazza è distrutta e forse questo non è il momento migliore per apprendere una notizia di questo tipo…

Non ci resta che leggere le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani 21 gennaio 2020, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 21 GENNAIO 2020

Liam ha conosciuto la piccola Phoebe ma non immagina neppure lontanamente che quella bambina possa essere sua figlia. Vede una strana somiglianza con la piccola Kelly ma pensa che sia solo una bellissima coincidenza…E’ comunque felice perchè Seffy con il suo gesto gli ha anche ridato la speranza e la fiducia. Adesso però arriva la parte più difficile perchè bisogna parlare con Hope di quella che è stata la decisione di Steffy. Nel frattempo Reese va avanti con il suo piano e Zoe sembra aver compreso che suo padre in qualche modo nasconde qualcosa anche se non sa cosa…

Liam comunica a Hope quello che sta succedendo e le dice che Steffy ha adottato una bambina per cui adesso la piccola Kelly avrà una sorellina…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 21 gennaio 2020. Qualcuno si renderà conto che esiste davvero una strana somiglianza tra Phoebe e Kelly e che per tutto questo c’è un motivo?