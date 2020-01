Una vita anticipazioni: Telmo e Lucia attrazione fatale, il peccato è dietro l’angolo

Lucia si è molto avvicinata a Telmo e questo chiaramente non passa inosservato. Anche Celia se ne rende subito conto e non può fare a meno di notare che la sua figlioccia potrebbe anche innamorarsi…Le anticipazioni di Una vita ci rivelano quello che succederà nella puntata di domani 21 gennaio 2020. Pronti per scoprire quelle che sono le ultime news da Acacias 38?

Come avrete visto Lucia non ha nessuna intenzione di sposare Samuel ma anche il matrimonio di Lolita e Antonito al momento è rimandato anche se tutti, ad Acacias 38, cercano di aiutare questa coppia…Cosa accadrà quindi nelle prossime puntate di Una vita? Samuel riuscirà a riconquistare Lucia dimostrandole il suo amore e portandola all’altare? Ecco i dettagli con la trama di domani 21 gennaio 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 21 GENNAIO 2020

Mentre Celia ha il sospetto che Lucia, ormai lontana da Samuel, possa essersi innamorata di un altro uomo, Ceferino invita Lolita al cinematografo per trascorrere insieme una serata all’insegna del romanticismo; fortunatamente Casilda ha cambiato idea e, ormai favorevole ad aiutare l’amica, si intromette nell’appuntamento tra i due “promessi sposi”.

Nonostante ciò, l’uomo ha ben presenti le tradizioni di Cabrahigo e sa che non può innamorarsi di una donna che non sia Lolita. Antoñito è preoccupato per l’intera situazione venutasi a creare, mentre Trini e Ramon continuano a “tramare” contro Ceferino.

Che cosa succederà? Lolita riuscirà a liberarsi una volta e per sempre del suo ex? Samuel cerca di ingraziarsi anche Felipe ma non è facile far capire agli altri che la cosa migliore per Lucia è il matrimonio…Tra lei e Telmo intanto si è creata una sorta di attrazione fatale ma almeno per il momento, il sacerdote non sembra essere intenzionato a cedere. Metterà da parte i sentimenti che prova per la donna?

Non perdete le nostre anticipazioni che ci rivelano tutto quello che accadrà nelle prossime puntate della soap di Canale 5.