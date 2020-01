Una vita anticipazioni: Telmo e Lucia pericolosamente vicini ma Samuel è in agguato

Samuel non si rassegna ed è convinto che nel passato di Telmo troverà quello che gli serve per dimostrare a Lucia che non è l’uomo che lei crede che sia…Ma nel frattempo Lucia sembra essere di nuovo davvero molto vicina al sacerdote, che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama di domani 22 gennaio 2020. Avrete visto che Lolita e Casilda stanno cercando di fare il possibile per mettere fuori gioco Ceferino ma non è semplice…Le cose non vanno però come le due ragazze pensavano e speravano…

Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci portano proprio ad Acacias 38 con le ultime notizie dalla Spagna.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 22 GENNAIO 2020

Padre Telmo riflette su quello che sta succedendo tra lui e Lucia anche in seguito alle parole di Ursula che lo ha messo nuovamente in guardia. Il sacerdote non vuole commettere altri errori e anche se prova qualcosa per la ragazza, decide che i sentimenti vengono dopo…Prima c’è il suo dovere di prete.

Lucia non crede più al fatto che Telmo l’abbia violentata, motivo per cui passa tantissimo tempo in sua compagnia; sempre più pressato da Jimeno Batán, che rivuole indietro i soldi che gli ha prestato, Samuel cerca di attirare le attenzioni della Alvarado, ma ogni suo tentativo risulta vano. Samuel intanto continua a cercare, tramite il suo investigatore, notizie sul passato di Telmo.

Antonito invece è sempre più stanco e non vuole perdere altro tempo. Ma Lolita al momento non se la sente ancora di sposarlo visto che crede fortemente nella maledizione…

Cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Una vita? Telmo e Lucia cederanno alla passione oppure Samuel riuscirà a convincere la ragazza a diventare sua moglie? Non ci resta che seguire le prossime puntate della soap spagnola per scoprire tutti i dettagli!