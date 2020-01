Beautiful anticipazioni: Steffy adotta Phoebe ma ecco i primi sospetti, chi svelerà il grande inganno?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful. In questi giorni Steffy al centro della narrazione insieme alla piccola Phoebe, la bambina che ha deciso di adottare. Come avrete capito seguendo le ultime puntate di Beautiful, Steffy non sa nulla di quello che è successo, non sa che la piccola è in realtà la figlia di Liam e Hope e neppure il fatto che il suo ex marito abbia trovato una somiglianza tra la bambina e Kelly le ha fatto venire un sospetto…Nella puntata di Beautiful in onda domani 23 gennaio 2020, vedremo che però questa storia dell’adozione, una volta divulgata, non lascerà tutti soddisfatti allo stesso modo…

Steffy ha paura che Flo possa cambiare idea ma Taylor la rassicura…L’arrivo di questa bambina nelle loro vite renderà tutto diverso. Nessuno immagina che molto presto ci sarà un clamoroso colpo di scena…

Non ci resta che scoprire i dettagli con le anticipazioni e la trama per la puntata di domani 23 gennaio 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 23 GENNAIO 2020

Steffy ha portato a casa la piccola che ha deciso di chiamare Phoebe. Adesso quindi deve presentare a tutti la neonata. Taylor decide di parlare con Ridge visto che è stata lei a farsi madrina in questa situazione, avendo i contatti con Reese. Ma quando Taylor racconta a Ridge quelle che sono le ultime novità, lo stilista non sembra essere particolarmente contento di questa notizia. Forse ha dei sospetti vista la strana natura di questa adozione che non si è fatta seguendo le regole?

Flo cerca di capire quello che sta tramando Reese ma non ha idea di quello che realmente l’uomo vuole fare. Lei pensa che potranno vivere felici e sereni una volta che lui avrà ripagato il suo debito ma il piano del dottore è chiaramente un altro…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 23 gennaio 2020.