Una vita anticipazioni: Lucia vuole Telmo ma il sacerdote non rinuncia alla sua vocazione

Lucia al momento sembra non voler sentire parlare di matrimonio e la cosa sta destando parecchia preoccupazione soprattutto nelle persone a lei care che si rendono conto della sua inquietudine…Le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 23 gennaio 2020 ci rivelano che Lucia rischia di bruciarsi: la ragazza infatti, ormai convinta che Telmo non l’abbia violentata, sembra avere occhi solo per il sacerdote e potrebbe essere disposta a tutto pur di stare al suo fianco. Ma Telmo vuole stare davvero con Lucia, i suoi sentimenti sono sinceri e fino a che punto potrebbe spingersi, anche quello di lasciare il sacerdozio per lei?

Scopriamo la trama della puntata di domani 23 gennaio 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 23 GENNAIO 2020

Samuel sa bene che Lucia ha detto di no alla sua proposta di matrimonio perchè prova qualcosa per Telmo e lo affronta, facendo capire al sacerdote che sta giocando con il fuoco. Ursula cerca di far capire a Telmo che si sta esagerando e che Lucia potrebbe innamorarsi di un uomo che non può stare al suo fianco. Celia decide di andare a parlare proprio con Telmo preoccupatissima per Lucia. Gli dice di essere preoccupata perchè sua nipote ha rifiutato la proposta di matrimonio di Samuel. Telmo le dice che Lucia è ancora molto giovane e avrà tutto il tempo di innamorasi di una persona speciale.

Padre Telmo cerca di rassicurare Celia su una cosa: starà al fianco di Lucia per proteggerla ma non ci sarà altro tra di loro perchè lui non vuole rinunciare a essere un buon sacerdote. Sembra essere davvero evidente il fatto che Lucia voglia stare con Telmo ma il sacerdote non sembra voler rinunciare alla sua vocazione.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 23 gennaio 2020.