Beautiful anticipazioni, Liam e Hope fanno delle domande scomode a Reese sulla morte di Beth: i primi sospetti

Flo ha dei dubbi su tutto quello che sta succedendo con l’adozione della piccola Phoebe ma alla fine decide di fidarsi di Reese e non solo perchè prova qualcosa per il dottore. Il fatto che Reese le abbia promesso del denaro la porta a credere che l’uomo sa quello che sta facendo…Le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 24 gennaio 2020 ci rivelano che la costosissima procedura di adozione per Steffy andrà a buon fine.

Anche Ridge viene informato di quello che sta succedendo ma a differenza di Taylor, che è stata al fianco di sua figlia in questa vicenda, lo stilista non ha lo stesso entusiasmo e non gradisce i metodi che sono stati utilizzati per arrivare allo scopo. Sarà lui ad avere qualche sospetto in merito a tutta questa vicenda? Per il momento nessuno sembra aver capito quando di marcio ci sia in questa storia, anzi, sono tutti felici per l’arrivo di una bambina da Steffy…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 24 GENNAIO 2020

Flo deve cercare di resistere e non lasciar tradire le sue emozioni. Anche se non le piace fingere deve andare fino in fondo. Steffy ha paura che Flo possa decidere di non firmare i documenti, rivolendo sua figlia. Non ha neppure il minimo dubbio…Non immaginerebbe mai che Flo non è la madre della bambina. In ogni caso è arrivato il momento di firmare tutti i documenti che ufficializzano questa adozione e Flo non si tira indietro. Steffy è ufficialmente la madre della piccola Phoebe ( sempre che i documenti preparati da Reese possano avere un qualche valore, visto che la bambina non è figlia di Flo).

Tutto sembra andare per il meglio, almeno per Steffy. Per Reese invece ecco un ostacolo: Hope e Liam lo incontrano per caso e decidono di chiedergli qualcosa in più sulla notte in cui la piccola Beth è morta. All’inizio di questa storia erano così sconvolti da non porsi molte domande ma adesso vogliono conoscere i dettagli. Come se la caverà il dottore?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 24 gennaio 2020.