Una vita anticipazioni: Telmo e Lucia si baciano, la passione complica tutto

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata di domani 24 gennaio 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38 che ci rivelano proprio la trama dei prossimi episodi della soap spagnola. Avrete visto che Samuel sta cercando in tutti i modi di allontanare Lucia da Telmo ma la cosa non è semplice. Anche Celia si è accorta di questo avvicinamento e parla subito con il sacerdote di questa amicizia speciale. Telmo la rassicura: sarà sempre al fianco di Lucia ma solo per proteggerla, non c’è altro…

Vediamo quindi quello che accadrà nella puntata di Una vita in onda domani 24 gennaio 2020 su Canale 5, ecco le anticipazioni per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 24 GENNAIO 2020

Casilda prova a fare quello che Lolita e gli altro le hanno chiesto ma Ceferino sembra non essere in nessun modo intenzionato a stare con una donna che non sia appunto la domestica. Le cose si fanno sempre più complicate…

Jordi dona a Inigo e Liberto due biglietti per un incontro di pugilato, in modo da poter restare da solo con Flora. Qualcosa, però, non va secondo i piani dell’uomo…

Ursula cerca di far capire a Telmo che la sua amicizia con Lucia potrebbe essere fraintesa. Lucia si presenta in canonica per dire a Telmo che si è resa conto che lui l’ha evitata per tutto il giorno…Sembra essere evidente che la ragazza inizi a provare dei sentimenti più forti che superano i confini dell’amicizia…Cosa succederà? I due si mettono a parlare della storia della donna del quadro e Lucia si avvicina molto a Telmo. Rischiano di andare oltre? Sembrerebbe proprio di si perchè arriva un bacio travolgente…

Antonito non tollera più la presenza di Ceferino e non riesce a credere che Lolita si lasci influenzare da questa cosa. La sua pazienza sta per finire…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 24 gennaio 2020.