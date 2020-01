Una vita anticipazioni: Lucia innamorata, Telmo pentito. Ad Acacias 38 un terremoto di emozioni

Cosa succederà nelle due puntate di Una vita in onda nella domenica pomeriggio di Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate. Iniziamo quindi con le ultime news che ci rivelano proprio la trama dell’episodio in onda il 26 gennaio 2020. Una vita ci aspetta alle 14,30 con il primo episodio e andrà in onda come sempre alla domenica, fino alle 16,35 circa.

Sta per succedere qualcosa che i fans della soap spagnola si aspettavano: Telmo e Lucia sono molto vicini ed arriverà il bacio…Come reagiranno i due di fronte a questa passione travolgente che non sapranno frenare?

Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 26 GENNAIO 2020

Celia è convinta del fatto che Lucia si sia innamorata di un altro uomo e confida i suoi dubbi a Telmo, che dal canto suo cerca di evitare qualsiasi contatto con la Alvarado per non “cadere in tentazione”. Ma Celia ha ragione e Telmo lo sa. E infatti ecco che tra Lucia e Telmo arriva il bacio passionale che forse da tempo entrambi desideravano, che cosa accadrà adesso?

Jordi Barò è sul punto di violentare Flora, ma l’intervento di Iñigo e, soprattutto di Liberto, che colpisce l’uomo con un pugno sul vivo, blocca sul nascere la pericolosa situazione. Ceferino è sul punto di baciare Casilda ma, all’ultimo minuto, cambia idea per rispettare la tradizione di Cabrahigo.

Samuel parte per qualche giorno a Segovia; intanto, stanca di stare lontana da Telmo, Lucia va da lui e, dopo avergli dichiarato il suo amore, lo bacia appassionatamente. Il sacerdote si pente immediatamente del peccato commesso con Lucia e, al fine di espiare le sue colpe, annuncia ad Ursula che trascorrerà le festività natalizie digiunando.

Il bacio tra Telmo e Lucia significa qualcosa? Quali decisioni prenderà adesso il sacerdote? Mentre Lucia sembra provare un grande amore per Telmo il sacerdote crede di dover continuare nel suo ministero e non ha intenzione di rinunciarci per amore…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domenica 26 gennaio 2020.