Il segreto anticipazioni: Dolores sparla di Ester e Berengario, Maria agisce per stanare Dori

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto: che cosa succederà nella puntata in onda domani 27 gennaio 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo. Come avrete visto c’è grande ansia e preoccupazione per quelle che saranno le sorti del paese: manca solo un mese al disastro. C’è chi pensa che questa sia la fine del paese e c’è chi invece conta di poter fare qualcosa per Puente Viejo…

Maria sta mostrando uno strano atteggiamento con i suoi parenti ma chi ha seguito le ultime puntate de Il segreto ha capito che la Castaneda ha un piano in mente…Proprio mentre cerca di fare una seduta di riabilitazione succede però qualcosa di molto strano con l’infermiera. Maria quindi cerca di fare delle domande perchè ha dei sospetti…Ma almeno per il momento Dori sembra non cadere in contraddizione anche se il suo atteggiamento è molto, molto strano…

Finalmente Prudencio e Lola fanno pace. La ragazza infatti gli ha raccontato il suo segreto. Lola ha ucciso suo padre solo perchè lui stava abusando di sua sorella, per salvare la vita a lei. Quando Francisca ha scoperto il suo segreto ha iniziato a minacciarla. Lola spiega a Prudencio che non lo ha mai preso in giro e i due si baciano! L’amore trionfa…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 27 GENNAIO 2020

Maria fa credere a Fernando di essere molto arrabbiata con i suoi familiari ma quella della ragazza sembra essere una tattica. Inoltre rimasta sola con l’infermiera, cerca di capire che cosa sta nascondendo…Dori farfuglia qualcosa ma Maria non sa come gestire queste nuove informazioni…

Don Berengario non ha detto a nessuno la verità su Ester e così Dolores ne approfitta e inizia a mettere in giro strane voci sul conto della ragazza e del prete…

Isaac ed Elsa sono partiti per il loro incontro con Alvaro ma Consuelo e Marcela pensano che ci possa essere un pericolo dietro l’angolo e non si fidano totalmente del dottore…Alla fine però le due donne vengono rassicurate da una telefonata di Elsa. Alvaro non voleva nulla, solo spiegarsi…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 27 gennaio 2020.