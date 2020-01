Una vita anticipazioni: Telmo e Lucia soffocano la passione ma Samuel potrebbe scoprire tutto

Che cosa succederà tra Telmo e Lucia dopo il bacio pieno di passione che si sono dati? Che cosa provano l’uno per l’altro? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Una vita iniziando con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di domani 27 gennaio 2020. I due protagonisti di questo bacio scandaloso non si danno pace per quello che è successo ma forse per due motivi diversi. Lucia infatti sembra credere in questa storia, in questo sentimento e forse spera che tra lei e padre Telmo ci possa essere un futuro insieme. Il sacerdote invece crede ancora nella sua missione e vuole essere un buon prete…

Cosa succederà quindi nella puntata di Una vita in onda domani 27 gennaio 2020? Ecco per voi le ultime news da Acacias 38.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 27 GENNAIO 2020

Lucia e Telmo si sentono molto in colpa per quello che c’è stato tra di loro ma vivono in modo diverso la situazione. Entrambi comunque cercano di stare lontani per evitare di incontrarsi e mettersi in situazioni imbarazzanti. Telmo si rende conto di aver fatto qualcosa che non doveva e per questo motivo inizia a digiunare come penitenza sperando che il suo Dio lo perdoni…

Per le vie di Acacias 38 c’è grande fermento: il Natale si avvicina e tutti gli abitanti del quartiere iniziano a occuparsi degli addobbi natalizie per creare la magica atmosfera del Natale. Casilda ha dei piccoli problemi con la cena per il Natale…Intanto Flora e Inigo ringraziano Liberto per quello che ha fatto per loro…Celia invece vorrebbe invitare a cena padre Telmo ma il sacerdote non può che declinare l’invito. Probabilmente sa bene che stare nella stessa stanza con Lucia provocherebbe un effetto spiacevole. E visto che Celia da tempo sospetta che la sua figlioccia si sia invaghita di un uomo, potrebbe capire che quell’uomo è proprio lui…

Telmo inoltre deve fare molta attenzione anche a Samuel che sta facendo compiere delle indagini sul suo conto e potrebbe presto scoprire anche di questo bacio…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 27 gennaio 2020 su Canale 5.