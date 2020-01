Beautiful anticipazioni: Flo continuerà a mantenere il segreto? Intanto la somiglianza tra Kelly e Phoebe scatena sospetti

Liam ha preso tra le braccia la piccola Phoebe e non ha potuto fare a meno di notare che la bambina somiglia davvero a Kelly! Il giovane però mai potrebbe immaginare il vero motivo…Capirà che c’è qualcosa di strano in tutto questo? Lo scopriamo con le anticipazioni, che ci rivelano la trama di Beautiful di domani 28 gennaio 2020. Liam di certo penserà a una sorta di suggestione, nel vedere questa somiglianza tra le due bambine. Ma sbaglia perchè Phoebe e Kelly si somigliano davvero in quanto sono sorelle. La piccola è Beth ed è per questo che c’è la somiglianza con la figlia di Liam e Kelly…

Qualcuno se ne renderà conto? Flo intanto riceve il pagamento ma si sente in colpa perchè sa che la piccola avrebbe dovuto stare con la sua vera madre e non con Steffy. In ogni caso Reese per il momento, sembra avere la situazione sotto controllo: Flo manterrà il segreto, almeno per ora…Ma fino a quando lo farà?

I Forrester intanto cercano di capire come comportarsi con Liam e Hope…Liam sembra essere sereno tanto da innamorarsi al primo sguardo della piccola che Steffy ha adottato e la ringrazia per aver portato una ventata d’amore in famiglia. Ma sarà lo stesso per Hope? Scopriamo i dettagli con le anticipazioni, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 28 GENNAIO 2020

Mentre Flo pensa che lei e Reese presto inizieranno a vivere insieme e si godranno il denaro che hanno avuto dall’adozione della piccola Phoebe, il dottore si prepara invece ad andare via. Reese infatti, dopo aver saldato i suoi debiti pensa di tornare il prima possibile a Londra e ne parla con Zoe. La figlia di Reese si rende conto che suo padre anche questa volta potrebbe aver fatto qualcosa di illecito ma non ha idea di cosa…

Hope accetta il fatto che Steffy abbia adottato una bambina ed è felice per lei. Ma non sa che la piccola è in realtà sua figlia Beth. Lei si renderà conto che la bambina è sua figlia tenendola in braccio?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 28 gennaio 2020.